Octubre se despide con nuevas canciones: El Polaco, Manuel Turizo, María Becerra, Rihanna y más

viernes 28 de octubre de 2022 | 13:04hs.

Para cerrar Octubre, varios artistas musicales lanzan nuevos hits que proponen superar las expectativas de los fanáticos de la música. Entre ellos, Manuel Turizo, El Polaco, Rauw Alejandro, Julieta Venegas, y más. Conoce los nuevos estrenos del momento.

Manuel Turizo y María Becerra lanzaron: ''Éxtasis''. Todos estaban deseando escuchar lo que estos dos artistas tenían preparado. Ambos se ponen románticos para demostrarnos cómo se construye una relación a pesar de cualquier situación. El tema formará parte de '2000', el nuevo álbum del colombiano.

“Me siento muy feliz de ver lo que estoy logrando con mi música, este es un tema muy bonito lleno de amor como todo lo que hago para mis fanáticos y espero seguir sorprendiéndolos con más canciones y más de lo que amo hacer que es música” expresó el artista.

“Éxtasis” formará parte del tercer álbum de estudio de Turizo que llevará por nombre 2000, haciendo referencia al año de nacimiento del cantante. El artista adelantó que será una producción totalmente versátil, tal como sus fans descubrieron con su más reciente sencillo “La Bachata”.

Este último tema es uno de los más importantes en la carrera artística de cantante hasta la fecha, con más de 181 millones de reproducciones en YouTube y llegando las primeras posiciones de las listas de música a nivel mundial.

Link para escuchar la canción completa: https://youtu.be/BhSy_vCgybI

Por otro lado, el segundo artista que ha lanzada un nuevo tema musical es El Polaco, con la colaboración de La China Suárez que juntos, apostaron a un encuentro escenográfico a pura cumbia como es de esperar por parte del artista: “La China es súper humilde, talentosa y al toque conectamos” aseguró Ezequiel.

Los artistas anticipan el verano con la cumbia “Ya no quiero verte”. Después de haber lanzado su disco “El Ángel que me guía desde el cielo”, el referente de la movida tropial no se detiene y apuesta a nuevos cantares.

“El tema me lo acercó hace un tiempo un productor amigo, Chester Zeta, y lo seguí trabajando un tiempo hasta encontrar la versión final. Después me puse a buscar una chica para poder hacer el feat y cuando vi que La China empezó a cantar no dudé en escribirle. Siempre me gustó su onda.”, conto Ezequiel.

Link para escuchar la canción completa: https://youtu.be/Fe57a6qpoi0

Ahora sí que sí. Todo está listo para Saturno, el nuevo álbum de estudio de Rauw Alejandro. Y es que sus fans llevaban semanas preguntándose cuándo iban a conocer nuevos detalles sobre su estreno, pero el puertorriqueño ha escuchado sus súplicas y ha querido deleitarles con una información que no ha tardado en revolucionarlos.

Ha sido tras el estreno de ''Dime Quién'', su nuevo tema producido por Tainy que ha visto la luz este viernes 28 de octubre. Al final del videoclip vemos cómo el artista desvela la fecha de lanzamiento de su disco, que finalmente se especula que será el 11 de noviembre.

El lanzamiento de este nuevo tema supone un nuevo avance de lo que escucharemos en dos semanas. El puertorriqueño nos lleva directos a los años 80 con el sonido de los sintetizadores para hablarnos de un amor del que ya no dispone, pues la chica que le tiene completamente conquistado ha rehecho su vida con otra persona.

Link para escuchar la canción completa: https://www.youtube.com/watch?v=4565-VRqNDQ

Después de mucho tiempo, volvió la Rihanna con una canción que le rinde tributo al actor Chadwik Boseman, el protagonista de la primera entrega de la saga.

Esta madrugada se conoció “Lift me up”, canción de la diva de Barbados que forma parte de “Black Panther: Wakanda Forever”, compuesto por Rihanna junto a Temilade Openiyi, una artista nigeriana conocida como Tems, el compositor Ludwig Göransson y el director de la película, Ryan Coogler.

Los autores de “Lift me up” trataron de reflejar la pérdida de un ser querido. “Después de hablar con Ryan y escuchar el sentido que quería darle a la película y la canción, quería escribir algo que retratara un cálido abrazo de todas las personas que he perdido en mi vida. Traté de imaginar cómo me sentiría si pudiera cantarles ahora y expresar cuánto los extraño”, contó Tems en un comunicado. .

El tema está incluido en la banda sonora de “Black Panther: Wakanda Forever”, la segunda entrega de la saga de Marvel, cuya premier se celebró este jueves en Los Ángeles. El film se estrena el próximo 11 de noviembre.

Link para escuchar la canción completa: https://www.youtube.com/watch?v=-jd1UnW1_rM

Estos son algunos de los nuevos hits del momento. Habrá que esperar para conocer los discos completos que algunos de ellos estan a punto de lanzar en los próximos días. Generos y temas musicales que prometen dar un giro 360 a lo que venían haciendo cada uno de estos artistas.