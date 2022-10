Hasbullah viene a Argentina: todo sobre su show y el costo de las entradas

En las últimas horas las redes sociales se revolucionaron al conocer la inesperada noticia de que Hasbulla, la sensación viral más grande de Internet, visitará el país en noviembre. Lo confirmó este jueves el teatro Gran Rex, donde el joven con más de 4,2 millones de seguidores en Instagram se presentará el 7 de noviembre. Horas antes de conocerse la noticia, el blogero había anticipado en sus redes sociales que tenía “una gran sorpresa para la Argentina” y posteado una foto suya con una camiseta de la Selección.

I have a big surprise for #Argentina coming very very soon👀👀



What could it be🤫🤔🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/OoUUbZhLJX