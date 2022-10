Gago dará una conferencia de prensa por primera vez tras la derrota con River

viernes 28 de octubre de 2022 | 12:15hs.

Fernando Gago, el entrenador de Racing, dará una conferencia de prensa este mediodía, luego del entrenamiento de la Academia, por primera vez luego de lo que fue la derrota con River en la última fecha de la Liga Profesional y la chance perdida de conquistar el título.

El técnico no hará ningún anuncio en especial, sino que se presentará ante los medios de comunicación debido a que no lo hizo luego del partido del domingo. Por otro lado, el próximo martes 2 de noviembre tendrá un desafío ante Tigre para definir quién enfrentará a Boca por el Trofeo de Campeones.

El miércoles pasado el presidente de Racing, Víctor Blanco, rompió el silencia y defendió el trabajo del entrenador: "Es un trabajo extraordinario. Vemos cómo juega Racing. Es de los mejores equipos de todo el campeonato".

"Hay que bancarlo. A veces no salen en los primeros tiempos. Siempre decimos que hay que darle la oportunidad. Llegamos al final, no es poco. Hay que reconocer que es una campaña muy importante, a pesar de no haberlo logrado", añadió el dirigente.