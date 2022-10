Esteban Kelm, convocado a la Selección Argentina de Handball

viernes 28 de octubre de 2022 | 12:15hs.

A pasos agigantados crece la carrera de Esteban Kelm (20), oriundo de la ciudad de Jardín América, quién en este año pasó del Club Atlético River Plate al Club Sporting Da Horta de Portugal, convirtiéndose en jugador profesional en Handball. En estos días fue citado por primera vez a la Selección Argentina Sub20 en la mencionada disciplina deportiva.

“La convocatoria la hicieron el lunes pasado, tenemos un torneo Sur-Centro con la Selección U20 en búsqueda de la clasificación al Mundial que se va a desarrollar el año que viene”, expresó el propio deportista en diálogo con El Territorio desde Europa. A su vez, explicó que anteriormente se presentó con la camiseta albiceleste en la categoría Sub16 y ahora le toca representar a nuestro país en la Sub20.

El joven está residiendo en Portugal desde el pasado mes de agosto, comentó acerca de su adaptación en el mencionado país y cómo le está yendo deportivamente. “Estoy muy bien, de a poco voy ganando experiencia, es muy nueva la vida como jugador profesional, pero me estoy adaptando, lo que más me cuesta es estar lejos de mi gente, se extraña mucho, pero a la vez pienso que estoy cumpliendo un sueño, que tiene que ver con las metas que quiero conseguir y eso me motiva a seguir adelante”.

El jardinense se trasladaría desde el viejo continente hacia Argentina el 7 de noviembre, sin pérdida de tiempo, al día siguiente, debe integrarse a la concentración con los otros jugadores del plantel. Esteban explicó que el Torneo clasificatorio al Mundial inicia el 8 de noviembre, sus compañeros que fueron citados para la competencia intensifican los entrenamientos en nuestro país y que es un punto que tiene en contra al estar lejos, aunque espera adaptarse rápido y estar a la altura de las circunstancias.

“Este llamado tiene un sabor especial, porque es el primero después de la pandemia, que nos sacó todas las competencias a nivel selecciones, y creo que estar nuevamente significa una revancha por lo perdido durante estos dos últimos años, además lo veo como un gran premio al trabajo que realizamos hace 4 años con el grupo”, explicó.

Por último, dijo que sería un sueño estar en el Mundial y que sería un objetivo logrado, porque diariamente se esfuerza para superarse, dando lo mejor de sí en la cancha y procurando aportar a su equipo como jugador, para que pueda alcanzar lo que se propone.