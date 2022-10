Emilia en Posadas, el brillo en la mirada y en la música

viernes 28 de octubre de 2022 | 4:30hs.

Emilia Mernes, la artista pop urbana del momento, llega por primera vez a la tierra colorada para ofrecer un vibrante concierto al aire libre y gratuito en el Parque de la Cascada de la Costanera Sur.

La cita con la cantautora y bailarina entrerriana será hoy desde las 20, y a la gran expectativa por su presencia en Posadas se suma otro poderoso ingrediente, que es la posible aparición sobre el escenario de otros grandes nombres del mainstream actual con los que Emilia ha hecho más de una colaboración.

Los temas de ¿Tú crees en mí?, su primer material de larga duración y con el que giró por España y por Argentina, seguramente sonarán enérgicos en el predio cercano al río Paraná.

Emilia viene de recorrer varias ciudades y de entregar dos magníficas actuaciones en el porteño Movistar Arena, con entradas agotadas en el comienzo de la primavera.

Y en nuestra ciudad, su show cerrará las actividades del Octubre Rosa, mes dedicado a la lucha y concientización contra el cáncer de mama.

Feats y presencia escénica

Esta joven artista nacida en Nogoyá hace 25 años y que desde muy chica canta y compone canciones con la guitarra de su abuelo, se hizo conocida primero por su historia con el grupo uruguayo de cumbia Rombai, en el que fue cantante, hasta que se lanzó como solista e hizo una marca de sus feats con casi toda la vanguardia de la sonoridad urbana.

Su primer disco ¿Tú crees en mí?, que salió a la luz en mayo de este año, se posicionó rápidamente entre los más escuchados.

La morocha, que está de novia con el rapero y trapero Duki (26), tiene en su haber temas grabados colaborativamente con artistas nacionales e internacionales. Con Duki ha protagonizado lírica y videoclip en Como si importara, y, más recientemente, en febrero de este año, la pareja compartió en plataformas Esto recién comienza.

Emilia, con su carisma y brillos en los párpados, cantará en Posadas.

En agosto, Emilia estrenó Quieres, una nueva colaboración con la canaria Ptazeta y la catalana Aitana, un hit que llegó a los primeros puestos de los charts a los dos lados del océano. Emilia, que forma parte de una troupe de artistas mujeres empoderadas, suele unir fuerza y voz femenina al tomar parte en proyectos comunes con sus pares como la española Aleesha o su compatriota Nicki Nicole.

“La chain”

El más reciente corte de Emilia es La chain, un sencillo que se puede bailar desde agosto y que presenta la faceta más sensual, optimista y luminosa de la artista.

El tema obtuvo miles de reproducciones y se trata de una nueva y candente versión del éxito de principios del año 2000, Independent women, de Destiny’s Child que, a la vez, demuestra la influencia de los sonidos americanos en el registro de la argentina.

Vanguardista y exponente de una nueva generación de músicos que permanentemente corren las fronteras de los géneros musicales, Emilia lleva la música en castellano a los confines del planeta. Acerca de su ascendente carrera, hace poco tiempo en una entrevista con Telám había dicho “la música en español ha trascendido y cruzado fronteras que no nos imaginábamos”, y señaló, sobre su recorrido y su impacto dentro de la escena urbana, que aunque “no fue todo color de rosas”, no pudieron sacarle de la cabeza “lo que soñaba y perseguía”.

“Empecé hace un par de años ya, y hay mucho sacrificio detrás. Hay mucha frustración en el camino también, no es todo color de rosas. Uno tiene que ser perseverante y es fundamental encontrar que las personas que te rodeen sean las correctas. Y estar enfocada porque se te pueden cruzar un montón de trabas en el camino, eso es verdad, pero aun así a mí nada me sacó de la cabeza lo que soñaba y perseguía para mi futuro. Mientras yo tenía eso claro, más allá de que me ponían 40 mil rocas, yo seguía adelante igual”, indicó la artista sobre su éxito.

El concierto de Emilia llega a Posadas en el marco del evento Misiones late con vos, que ya trajo a otros reconocidos artistas y es organizado por el Instituto Provincial de Loterías y Casinos (Iplyc), la Municipalidad de Posadas y la Provincia de Misiones.



Música y más

Hoy a las 20

Emilia dará un concierto por primera vez en Misiones, con entrada gratuita en el Parque de la Cascada de la Costanera. En el predio del show habrá patio de comidas con food trucks, zona de sanitarios, puestos de salud, y otros servicios.



Tener en cuenta

Habrá cortes de calle y restricción vehicular desde Mitre y Costanera hasta Monteagudo y Costanera a partir de las 13; también estará cortada la Marconi. Ingreso peatonal por avenida Cabred y por Pasteur.