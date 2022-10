ROCK para conectar y trascender

viernes 28 de octubre de 2022 | 3:00hs.

“A la carga mi rocanrol”, dice la canción de La Renga sentenciando que ese canto ya está en otras bocas y nadie lo puede callar.

Contagiando la misma pasión por el rock y derramando power, las bandas posadeñas Iris y D’ la Nada se ganaron un lugar en la gran final del Mate Rock logrando conectar con el público y trascendiendo la barrera del escenario. Ambos grupos competirán junto a los otros 6 finalistas del certamen en la gran final de mañana. La jornada arrancará a las 17, en el Anfiteatro Natural de El Brete y cada banda tendrá 20 minutos para desplegar todo su talento en un imponente escenario, armado especialmente para que el rock se luzca de la mano de sus protagonistas.

El ganador del certamen grabará su disco en los estudios Tierra Soñada, para luego masterizar el material en el Centro de Investigación en Audio y Música, -CIAM- en Tecnópolis, uno de los más avanzados del país. La producción del disco se realizará gracias a un convenio con el Instituto Nacional de la Música y todos los derechos fonográficos serán de la banda ganadora.

Mientras esperan el gran día, cada grupo finalista de las diferentes regiones -Capital, Río Paraná, Norte, Uruguay y Sur- siguen aceitando la presentación de mañana. Con ensayos a full “y re manija”, como resumen todos, se preparan para dejar todo arriba del escenario.

Espacios para hacerse notar

“Venimos ensayando a full, puliendo todo para dar lo mejor. La idea es hacer un buen show y conectar con el público, que disfruten tanto como nosotros”, expresó Leandro Olivera, bajista de D’ la Nada, grupo que comenzó en 2019 como una propuesta para hacer música entre amigos y “terminó convirtiéndose en una familia hermosa, porque terminamos compartiendo mucho más que música”.

El grupo compuesto además por Natanael Ruiz en batería, Luis Alberto Sbardella en voz, Gastón Duarte en guitarra y coros, y Jonathan Granelli en la primera guitarra fue creando su propio estilo dentro del género. “Venimos de influencias distintas del género del rock. Algunos somos del hard, otro del blues, de música fusión, del heavy y hasta de la movida del punk, así que tenemos muchas influencias. Buscamos no encajonarnos en un solo estilo sino destacar un poco de cada influencia en cada canción, tanto en música como en letra. Eso también nos ayuda a transmitir lo que somos y sentimos”, explicó el bajista.

Los chicos de D’ la Nada crearon su propio estilo y dejarán su sello en el escenario de mañana.

Su presentación en el regional del Mate Rock se llevó todos los aplausos del público. Por eso, ahora que dejaron la vara alta, se preparan con mucho esmero para nuevamente darlo todo en la final: “Quedamos elegidos entre un montón de bandas y de excelente nivel, el haber compartido con ellas y en un mismo escenario fue una sensación espectacular y única. Y eso nos demostró además que ofrecemos un buen producto, que el esfuerzo, el sacrificio y todo lo que ponemos en cada canción se nota”.

Es que la propuesta del Mate Rock no sólo reúne a bandas de toda la provincia en un certamen competitivo sino también genera espacios y puntos de encuentro para que la movida rockera también tenga un espacio en la Tierra Colorada. “Es una experiencia bastante nueva en lo que respecta a tocar en un escenario bastante grande, con un equipo de sonido de alta calidad y dispuesto para la banda, con mucha gente disfrutando de la jornada”, detalló Olivera y resaltó lo complejo que es trabajar como independientes en la movida under: “No hay muchos lugares para expresarse y mostrar la música, el circuito a veces es un poco cerrado, las bandas que están tocando en escenarios grandes son muy pocas. Pero la puerta que abrió el Mate Rock a todas las bandas under como las nuestras fue genial. Nos dejó llegar a la gente y mostrarles lo que estamos haciendo”.

Rock para rato

Otro de los grupos que sorprendió en la región capital con su presentación -y además una hinchada propia que arengó al grupo y coreó sus canciones- está integrado los chicos de Iris. La joven banda comenzó hace casi un año y está compuesta por experimentados músicos que comenzaron desde muy niños en el mundo de la música. El quinteto está compuesto por Diego Saucedo (18) en la batería; Francisco Schwertner (17) en guitarra y voz; Martín Verón (16) en guitarra y voz; y Luciano Peña (15) en el bajo.

El grupo que celebra su primer aniversario el próximo 30 se fue gestando en los primeros años de secundaria de los jóvenes integrantes -algunos del grupo todavía asisten al nivel secundario- cuando en la semana del estudiante decidieron unirse para tocar juntos. Con el tiempo, pandemia mediante y tras la presentación que dieron en la escuela durante los festejos estudiantiles, decidieron darle forma a la idea y crear Iris.

Tras varios ensayos, se inscribieron al Mate Rock y el día de su presentación lograron cautivar al público con el tremendo show que presentaron. “Estamos muy emocionados. Para nosotros es un placer participar de este evento porque nos da la posibilidad de mostrar lo que hacemos y también de que nos conozcan”, dijo Francisco recalcando que vienen “preparándose a full para la final tanto musical como mentalmente”.

También destacó la calidad artística en la provincia y la importancia de estos espacios para que todos puedan compartir su arte: “Todas las bandas que se presentaron son maravillosas, eso denota la calidad musical de la provincia. Este tipo de eventos son una excusa para demostrar todo el trabajo que se viene haciendo. Creo que hay que apoyar estas movidas culturales”.

Respecto a la presentación de mañana, esperan “conectar con el público y brindar un buen show”.

De esta forma, mientras los protagonistas de la fiesta ajustan detalles, el cronómetro se acerca al cero y todo se alinea para que el sábado Posadas explote en rock.