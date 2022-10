Productos navideños con hasta 100 por ciento de aumento con respecto al 2021

jueves 27 de octubre de 2022 | 12:45hs.

Los precios de algunos productos que componen la canasta navideña presentan un aumento de hasta el 100%, mientras que otros trepan hasta en un 60%. Actualmente se puede observar que los supermercados ya exhiben las tradicionales cajas navideñas y dependiendo de la cantidad de productos cuestan entre 2500 y 5000 pesos.

Lucas Keerps, empresario supermercadista, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y afirmó: “Ya hay pan dulce, sidra, en esta época empiezan a aparecer los adornitos navideños. Hubo un 100 por ciento de aumento en los precios del año pasado a este pero nos encontramos con que hay productos que son accesibles más allá de que por ahí con respecto al año anterior nos encontramos con aumentos bastantes importantes”.

“Además hay productos económicos como panes dulces de 300 pesos, con chip de chocolate de 400 pesos. Nosotros hemos notado un cambio en cuanto al consumo año a año y ha ido creciendo la demanda de el de chocolate respecto al de frutas, entonces hoy nos encontramos que está 50/50, por ahí tiene que ver una cuestión de precio ya que cuestan casi igual”, contó.

El empresario destacó que si bien hay panes dulces que tienen 400 gramos con frutas en buen precio, existen otros de marca premium que vale el doble, “entonces hay que recorrer, hay que mirar, hay que ver las calidades, hay que ver con que nos encontramos para cuidar el bolsillo. Nosotros tenemos, a pesar de que falta todavía un par de meses hasta las fiestas, tenemos muchas opciones para ofrecer”.

“En cuanto a los turrones, no han tenido tanto aumento respecto al año pasado como también ocurre lo mismo con las pasas de uva que no han subido tanto como el pan dulce, la sidra y los frutos secos que están faltando y entonces por ahí no hay tantas ofertas”, aclaró.

Expectativas

Como todos los años cuando llega diciembre, las familias comienzan a planificar las compras para lo que será Navidad y Año Nuevo y ver qué se compra para la tradicional cena y en contraparte los comerciantes analizan cuál de los productos podría tener mejor salida y cuál no. Keerps indicó: “Nosotros siempre somos optimistas, hemos comprado ya la misma cantidad de sidra que se vendió el año pasado con la intención de vender el mismo volumen, nos encontramos al igual con el pan dulce un incremento del 100%. El año pasado terminamos vendiendo cerca de las fiestas una botella en 160 pesos y hoy nos encontramos que está al público 320”.

“Creemos igual que la gente siempre al momento de las fiestas elige sostener la tradición y elige compartir con la familia este momento especial de la Navidad”, remarcó.

Sobre aquellos productos que más han incrementado dijo que el turrón con almendras subió el 120 por ciento respecto al año pasado, “entonces evidentemente hubo algún problema con la almendra respecto al maní. Garrapiñada siempre la tenemos todo el año, es un producto que se consume siempre, se agregan en esta época del año por ahí otras presentaciones más grandes como para completar la caja navideña”.

Cajas navideñas

Respecto a las cajas navideñas, son varias las empresas que ya se acercan a los comercios con el fin de sacar un presupuesto para de esta manera estar preparados y para fin de año agasajar a sus empleados, “desde las empresas ya nos han pedido presupuesto y esto va a ser que este año, a diferencia de otros, permitamos que el cliente arme las canastas de acuerdo a su gusto, porque por ahí va a ser más difícil estandarizarla debido a esa disparidad de precios”

“Podemos llegar a encontrarnos con un presupuesto de una canasta navideña de 2.600 pesos pero después en otra que no tiene tantas unidades de producto, pero con productos más premium cuesta 5000, entonces encontramos por ahí esa disparidad de precio entre la primera marca y la segunda marca”, detalló.

En cuanto a los vinos ya las últimas semanas se registraron incrementos de hasta el 30 por ciento y se esperan otros más, “ha afectado mucho el envase, la botella el vidrio, el corcho, las etiquetas, muchos productos e insumos importados, restricción en las importaciones, aumento en el tipo de cambio. Lo más importante es que el consumidor tiene que tener en cuenta que cuanto más se anticipe, mejor va a lograr rendir el dinero y va a lograr encontrar mayor cantidad de surtido y acomodar un poquito el importe de su gasto de acuerdo a lo que esté buscando”.