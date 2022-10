Con firmas misioneras ingresó a diputados el pedido para eliminar las Paso

jueves 27 de octubre de 2022 | 8:27hs.

A 10 meses de que se tengan que realizar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que propone eliminarlas de un plumazo. La propuesta llegó desde el interbloque Provincias Unidas, tiene como autor al diputado nacional Luis Di Giacomo, y como firmantes a los misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández. La iniciativa ingresó apenas terminada la sesión que aprobó el presupuesto del Poder Ejecutivo para el 2023.

Las Paso fueron instauradas en 2011 por el entonces oficialismo nacional, Frente para la Victoria. En aquel momento bajo el argumento de asegurar la participación ciudadana en las estructuras partidarias. Hoy se busca derogar bajo el argumento de que “se ha desvirtuado la finalidad de las Paso”, esto porque entienden que por un lado se las critica por ser una especia de adelanto de las elecciones generales, y por otro por ser una interna partidaria pagada por el Estado. Lo que omiten en esa argumentación, es que justamente el espíritu de la ley original es que sean internas partidarias pagadas por el Estado, que de esa manera asegura la participación ciudadana.

Más allá de la argumentación formal, el mapa político argentino de estos días indica que la eliminación de las Paso puede perjudicar tanto al oficialismo como a la oposición, donde por estos días las candidaturas de cara a la elección presidencial del próximo año son tema corriente.

En los 22 artículos que componen la propuesta se propone la derogación del título II de la ley 26.571 y reestablecen "el anterior sistema de internas de los partidos políticos, de conformidad acuerdo sus respectivas cartas orgánicas". Según el Presupuesto 2023 que este lunes fue girado al Senado, todo el proceso electoral del año que viene tendrá una partida de 55.000 millones de pesos. Se calcula que las PASO representan el 40% del total, lo que serían 22.098 millones de pesos.

Ese dinero, que ya está presupuestado para el próximo año, el proyecto que firman los misioneros propone redireccionarlo, si es que se eliminan las Paso. Lo que quieren los diputados que presentaron la propuesta es que con ese dinero se creen un “Fondo Especial para el Fortalecimiento de las Políticas de Lucha contra las Adicciones” y un fondo para el "Fortalecimiento del Pago de Prestaciones Básicas a Personas con Discapacidad”.

"Se financiarán, por partes iguales, con recursos del presupuesto nacional, equivalentes al 50% del gasto previsto en el mismo presupuesto para las campañas electorales de las elecciones generales”, dice la iniciativa que ingresó apenas unas horas después de terminado el debate del presupuesto, aunque estuvo terminado mucho tiempo antes y se mantuvo guardado para no contaminar la discusión presupuestaria.

Posturas encontradas

Las posturas sobre la eliminación de las Paso son diversas. Desde la oposición se repite, día a día, que no es momento para derogarlas, puesto que el proceso político de cara a la elección ya está disparado, en forma de debates internos. Por lo que consideran que esto sería cambiar las reglas del juego sobre la marcha. Lo cierto es que por estos días, Juntos por el Cambio necesita de las Paso para dirimir sus candidaturas sin generar un quiebre del espacio.

Por el otro lado, en el Frente de Todos, la idea de derogarlas no es homogénea, ni tampoco se ha hecho pública de forma contundente. Todo lo que se dice sobre las Paso es en off, por lo que no son más que “rumores” de que hay un sector que quiere su derogación como estrategia electoral.

Ese sector no sería el que encabeza Alberto Fernández, que ya se mostró a favor de su realización en varias oportunidades. La última fue esta semana cuando el lunes Máximo Kirchner afirmó, en una entrevista con El Destape, afirmó que no está en los planes de su espacio debatir esta posibilidad. En un sentido similar se expresó otro de los referentes del Frente, el presidente Alberto Fernández, quien afirmó, "creo que es un gran instrumento" al referirse a las Paso. Elecciones que, según alguno de sus colaboradores como Aníbal Fernández, podrían tenerlo como uno de los protagonistas.

Según “el poroteo” inicial, el recuento de votos a simple vista de la composición del Congreso, las Paso no tendrían, al día de hoy, los votos suficientes para ser derogadas. Pero todo lo dicho hasta hoy había sido especulación, puesto que los conteos o las opiniones que se les pedía desde los medios a los referentes de cada bloque no tenían sustento más allá del supuesto de que se presentara un proyecto. Ahora, con proyecto presentado, todo comenzará a decantar en movimientos reales.