Cumplió 115 años y por primera vez tiene DNI

Manuel Moisés Álvez cumplió ayer 115 acompañado de unos pocos familiares en su vivienda de la localidad de San Vicente. El hombre, que goza de una salud envidiable para su edad, ostenta además ser la persona más longeva del país, un título que ocupaba Casilda Benegas de Gallego, que murió a esa edad el pasado junio en Mar del Plata.

Nació el 26 de octubre de 1907, es un reconocido pionero, toca la armónica y en enero de este año obtuvo por primera vez en su vida su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Manuel nació en Colonia Aurora, según consta a sus familiares. Las fechas no son precisas, pero se sabe que su madre vino de Alemania hasta Brasil, luego emigró a la tierra colorada. Tuvo otros cuatro hermanos, pero ninguno alcanzó a vivir tanto como él.

Manuel junto a su sobrina que lo cuida y tocando la armónica, su pasión.

“Fue un hombre que trabajó mucho, muy duro haciendo los caminos de San Vicente a El Soberbio, trabajó mucho con el hacha. Es una persona muy humilde. Fue changarín también”, contó a El Territorio Liliana Rodríguez (44), su sobrina nieta, que es además quien lo cuida desde hace cinco años.

Se casó con Catarina Piñeiro, que falleció hace 12 años, y tiene un hijo, Adán, que lo visita esporádicamente.

Liliana compartió que don Manuel tiene una salud de hierro, no necesita ningún medicamento, ni siquiera para presión. Se alimenta bien, ama la carne y consume mucha agua. “Come mucha carne, parece tigre”, dijo, largando una extensa carcajada. Tampoco tiene ningún vicio, no conoce el alcohol, aunque hasta diez años atrás era un asiduo mascador de tabaco.

“Es una persona muy tranquila, no es malo, no es enojón, duerme tranquilo. Tiene una mente muy sana y nos dice que quiere una compañera para que le cebe el mate”, dijo Liliana, que volvió a reírse de las ocurrencias de su tío.

Como a don Manuel le gusta la música y toca la armónica, en algunas oportunidades, cuando el sueño lo acecha por el día, en la noche se lo puede escuchar tocando su instrumento y cantando, contó la mujer.

Hace al menos un año que no puede caminar y usa una silla de ruedas, por eso es trabajo de Liliana y su esposo llevarlo al baño, bañarlo y sacarlo a disfrutar de los días soleados.

Hasta enero de este año, el hombre no había tenido nunca un documento.

“Se crió sin amor, sin afecto porque se crió solo, sin padres. Se quedó un tiempo con su mamá y después se quedó con su tía. Se crió casi solito en el monte, eso es lo que me cuenta mi papá. Antes la gente era muy dura, no había mucho cariño”, lamentó.

La mujer más longeva del país, como se dijo, era Casilda Benegas de Gallego y también fue la de mayor edad en haber superado el coronavirus durante la pandemia. Tenía 115 años y 80 días cuando murió.

El ansiado DNI

El 12 de enero de este año, Manuel recibió por primera vez su DNI, antes de ello era inexistente para el sistema y al mismo tiempo estaba imposibilitado de tener pensiones y jubilación. Fue en el marco del Programa Indocumentado Cero, del Registro Provincial de las Personas, que depende del Ministerio de Gobierno.

“Gracias a Dios tuvo su DNI porque ahora puede tener su plata, una obra social, sus pañales y eso me ayuda mucho. Antes tenía que lavar todos los días su ropa y sus cosas, no había jabón en polvo ni lavandina que alcance”, sostuvo.

El hombre más longevo del país es uno de los cientos de personas en la provincia que vivieron gran parte de su vida sin una identificación.

Es que sin el DNI no se puede trabajar en blanco ni de manera independiente, porque no se puede obtener número de Cuil ni Cuit, no puede acceder a beneficios de la seguridad social como la jubilación, la Asignación Universal por Hijo, ayuda por discapacidad, entre otros. En algunos hospitales, las personas sin DNI no reciben tratamiento médico.