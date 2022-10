“Cuando nací dijeron que iba a vivir como si fuera un vegetal”

jueves 27 de octubre de 2022 | 6:05hs.

Mientras se prepara para levantar las pesas, Tiago se alimenta de todas las veces que le dijeron que no podía, que no iba a lograrlo. Desde hace un tiempo se enfocó en mejorar para él y demostrarse y demostrarle a los demás que puede.

Tiago Engler nació con mielomeningocele, más conocida como espina bífida, que es una malformación que provoca diferentes discapacidades y que, como es el caso del joven de 17 años, puede llegar a dejar a quien la tiene sin caminar.

“Cuando nací, a las 48 o 72 horas, le dijeron a mis papás que tenía espina bífida y que no iba a poder caminar. Que iba a ser prácticamente un vegetal y que no iba a poder hablar”, contó Tiago, quien por primera vez llegó a Mar del Plata para disputar los Juegos Evita. “Por suerte mis papás no hicieron caso y acá estoy”, agregó.

El no poder caminar nunca fue una barrera para Tiago. Practicó taekwondo y también básquet. Sus compañeros de la naranja fueron quienes lo animaron a entrar a un torneo de powerlifting y el pibe no se achicó.

“Fui de mandado. Siempre me gustaron las pesas y mis compañeros me alentaron para que me anotara. Me fue bien y un profe me escribió para que vaya a entrenar con él porque tenía condiciones”, recordó el misionero.

Así, casi de manera fortuita, se produjo el encuentro entre Tiago y el powerlifting. El posadeño empezó a entrenar y ayer se consagró campeón en los Juegos Evita en la categoría pesados de powerlifting adaptado.

El misionero entró en la órbita de la selección argentina de powerlifting.

“Primero en casa (sus padres) no querían saber nada, me dijeron que si me lastimaba no iba más, pero los convencí y empecé a entrenar. El profe mandó el video al Cenard y me llamaron para una convocatoria”, explicó.

Si bien Tiago conoció al deporte de manera fortuita, después le puso todo su empeño para mejorar y empezar a hacerse su lugar. Llegó el llamado para la selección y estuvo entrenando una semana en la Ciudad de Buenos Aires, junto a los mejores del país.

De hecho, en noviembre tendrá que volver al Cenard para una nueva convocatoria, ya que es uno de los apuntados para conformar la selección juvenil que participará el próximo año de un certamen en Colombia.

Mientras cursa el 4° año de la secundaria, Tiago ya se piensa un poco más lejos. “Estuve investigando y me gustaría hacer abogacía. Vi unos videos de un abogado que anda en silla de ruedas y eso me motivó. Creo que puedo ayudar a la gente”, se imaginó el joven misionero.

Tiago no se achica, no lo hizo de pequeño y menos aún cuando pudo empezar a darle pelea a la vida. Hoy levanta pesas y, también, un camino a seguir. El pibe al que le dijeron que se iba a quedar prácticamente postrado, ayer gritó campeón en Mar del Plata y, por suerte, supo dar vuelta la historia.

Korniejzuk ratificó su buen momento y continúa la cosecha de Misiones

Anelis fue oro en lanzamiento de jabalina. Foto: Diego Vain

Anelis Korniejzuk ratificó que está pasando por un gran 2022 en lanzamiento de jabalina. La atleta de Andresito marcó 40.58 metros en el mejor de los seis lanzamientos de la categoría sub 17, para ganar con comodidad la prueba y conseguir la medalla de oro.

Anelis respaldó la condición de candidata con la que llegó a Mar del Plata, tras haberse consagrado campeona en los Juegos Suramericanos de la Juventud (Rosario) y en el Sudamericano U18 en San Pablo (Brasil).

También en jabalina, pero en sub 14, Priscila Andrade de Campo Ramón tiró 31.24 metros y ganó la medalla de plata. En esa misma prueba participó Candela Fichtner (San Pedro), quien terminó 7ª con marca de 22.22 metros.

Por su parte, el equipo de natación también se destacó. Facundo Meza fue 3° en 100 metros espalda y luego en la posta 4x50 combinados mixta, Misiones fue 3° con Facundo Meza (espalda), Guadalupe Ramírez (pecho), Chiara Barlani Monzani (mariposa) y Máximo Bloshel (libre).

En deportes adaptados, Tiago Engler se consagró campeón en la categoría pesados de powerlifting adaptado, tras una buena actuación frente a Chaco y Mendoza. Por su parte, Gastón Serra obtuvo la medalla de oro en natación adaptada. El posadeño fue el mejor en la prueba de 25 metros espalda.