“Ordenémonos y vayamos todos juntos”, dijo Alberto sobre las Paso

jueves 27 de octubre de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández consideró ayer que “el mejor camino” para elegir candidaturas para las elecciones del próximo año es que haya unas Paso, “tal como lo manda la ley”, y no descartó que él pueda presentarse para competir por su reelección, aunque también podría excluirse de la competencia.

También afirmó que “Cristina (Kirchner) tranquilamente podría ser candidata” y subrayó que su “mayor preocupación en este momento es gobernar”. Pidió que “nos ordenemos y vayamos todos juntos”, sin quebrar la coalición oficialista.

“Lo que yo quiero es que seamos capaces de tener un debate democrático interno, sin exclusiones y respetarnos. Yo soy por sobre todas las cosas un militante político que aprendió con Néstor Kirchner que la política es un proceso”, puntualizó el jefe de Estado al ser consultado si se presentará o no en las presidenciales del año próximo.

El mandatario evitó dar una definición sobre su candidatura pero no descartó ni presentarse ni autoexcluirse. En lo que hizo hincapié fue en la importancia de que esas definiciones se den en unas elecciones primarias y aclaró que él no puede resolver si se realizan o no.

“No tengo el poder de poner o sacar la Paso”, dijo y explicó que a eso sólo lo puede establecer el Congreso. No obstante, se expresó “dispuesto a dar ese debate” y dejó claro que su postura es “que la gente participe” de la elección de “quién puede ser el mejor candidato”.

Paralelamente, Fernández negó que cuando él y CFK acordaron ir juntos en la fórmula para 2019 haya habido un acuerdo para que él fuera presidente sólo durante un primer período de cuatro años. “De ninguna manera”, enfatizó.

Tampoco descartó que él pueda presentarse a unas Paso ni que la vicepresidenta también pudiera hacerlo. “Cristina tranquilamente podría ser candidata, es una dirigente superlativa”, sentenció.

Y en el abanico de posibilidades que se podría abrir dentro de un año, no descartó la idea de que él se excluya de esa competencia, tal como lo planteó Cristina Kirchner en 2019, cuando al hacer un llamado a la unidad dijo que ella se excluiría si eso sirviera para ganarle a Macri. “Yo haría lo mismo”, respondió Alberto Fernández al ser consultado en Radio El Destape por esa posibilidad.

El riesgo de que vuelva Macri

“El problema es que, si nos dividimos, permitimos que gane Macri y no podemos hacer eso”, por eso “tenemos que poner los esfuerzos en poner la atención de lo que Macri dice”, a fin de contrarrestar su discurso, afirmó Fernández.

En este sentido, cuestionó las propuestas sobre despidos, privatizaciones, cierre de empresas públicas y aprietes a dirigentes sindicales con que el expresidente amenazó durante los últimos días.



Bullrrich le mete presión a Larreta

La titular del PRO, Patricia Bullrich, escenificó su respaldo a Jorge Macri como candidato a jefe de gobierno porteño en una jugada a

dos bandas. Es que al explicitar su apoyo al primo del expresidente, Bullrich suma otra pieza a su armado nacional y se garantiza tener un postulante en el bastión electoral del macrismo para las Paso de 2023. Y, en paralelo, le suma presión a Horacio Rodríguez Larreta, quien con la mira en su proyecto presidencial, cuida su alianza estratégica con el radical Martín Lousteau. El movimiento de fichas de Bullrich se enmarca en una estrategia acordada con Mauricio Macri, quien desconfía del pacto entre Larreta y Lousteau y, por esa razón, precipitó hace un mes la bendición pública a su primo, Jorge, como su postulante para la sucesión porteña.

Presentaron en el Congreso un proyecto para eliminar las Paso