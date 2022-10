En el Hospital Escuela se realizan hasta 35 reconstrucciones mamarias por mes

miércoles 26 de octubre de 2022 | 13:00hs.

Después de una mastectomía, es posible hacerse una cirugía estética para volver a crear la mama. Esta cirugía se conoce como reconstrucción mamaria y es un proceso a través del cual se busca restaurar el volumen, la forma y la simetría de la mama que ha sido sometida a alguna cirugía para el tratamiento del cáncer. Las mujeres que han tenido una cirugía conservadora rara vez necesitan pasar por una reconstrucción; por ello, cuando se habla de reconstrucción mamaria, se refiere a la cirugía que se realiza a partir de una mastectomía

El cirujano plástico, Gustavo Abrile, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Aquí en el hospital hay que tener presente que absorbe la demanda de gran parte de la provincia de esta patología y aquellas pacientes que son sometidas a una mastectomía por un cáncer de mama en un porcentaje importante opta por la reconstrucción mamaria”

“No todas las pacientes que se realizaron la mastectomia están dispuestas a hacerse una reconstrucción innmediata, el puntaje es relativamente bajo teniendo en cuenta lo que son las realidades de otros países. Creo que se da porque muchas pacientes están preocupadas porque se les resuelvan los problemas oncológicos y una vez que han pasado acuden en mayor número en una reconstrucción mamaria diferida”, explicó.

Además apuntó que lo que sucedió durante la pandemia es que el nosocomio local tenía una limitación para hacer reconstrucciones inmediatas precisamente por los tiempos quirúrgicos, “pero lentamente hemos ido recuperando la normalidad en cuanto los tiempos quirúrgicos pero lo más recomendable es la reconstrucción inmediata. El hospital particularmente dispone de todos los elementos para hacer reconstrucciones inmediatas, ya sea con implantes o bien con otras técnicas quirúrgicas que habitualmente utilizamos para devolverle a la mujer una mama lo más parecida posible”.

La ley

Abrile por otra parte detalló que en cuanto a la reconstrucción mamaria, en el año 2011 fue implementado un proyecto denominado programa Simplemente Mujer en el que aparte de la detección temprana y el tratamiento del cáncer de mama se le daba a la paciente la posibilidad de hacer este procedimiento, “a raíz de eso sale la ley nacional y la Legislatura a través de un proyecto de resolución se homologó en la provincia de Misiones qué hizo que las obras sociales tuvieran presente la posibilidad de la reconstrucción mamaria en aquellas que eran sometidas a una intervención por cáncer de mama”.

“Nosotros en el hospital público realizamos reconstrucciones mamarias a las pacientes que no tienen cobertura social y suele suceder que hay pacientes que tienen cobertura social y se solicita a la obra social la provisión del implante o el expansor que se necesite para su reconstrucción. Nosotros por mes tenemos un promedio de unas 30 a 35 reconstrucciones y eso siempre va en incremento porque precisamente durante los dos años de pandemia prácticamente se redujo a un volúmen ínfimo pero todo va volviendo a la normalidad”, refirió.

A continuación recordó que hay pacientes que en términos generales se le hace lo que se llama una cirugía con conservación de piel, que es cuando los tejidos localmente permiten colocar un implante a lo que se llama reconstrucción prepectoral, es decir, por delante del músculo pectoral; en contra parte, cuando no es factible, se realiza una reconstrucción retrospectoral que puede o no estar asociada a unas mallas para expandirlas y es cuando se utiliza el expansor fisular y “secundariamente cuando se logra expandir los tejidos se coloca la prótesis definitiva, pero no dejemos de lado que hay diferentes técnicas para aportar tejido en aquellas pacientes que lo disponen que es lo nosotros le llamamos reconstrucción con sus propios tejidos que es la reconstrucción con colgajos, estas son a grandes rasgos las tres más frecuentes que se realizan en el hospital”, enumeró.

La prevención como clave

Finalmente el profesional volvió a insistir en que la reconstrucción inmediata es lo más aconsejable, se debe por el impacto psicológico que le produce a la paciente la pérdida de la mama, “hoy por hoy es importantísimo el abordaje interdisciplinario de los pacientes y de ahí la importancia de que nosotros sepamos cuáles van a ser los futuros tratamientos porque son personas a las que no solamente se resuelve su problema oncológico con una cirugía sino que al mismo tiempo otras veces necesitan otro tipo de tratamientos que dependen de la selección del procedimiento reconstructivo que nosotros hayamos realizado en el que puedan verse beneficiados o perjudicados”.

“Lo más importante es que como hemos evolucionado en cuanto a diagnóstico, en cuanto a tratamiento y en cuanto a la posibilidad de brindarle terapéuticamente lo más adecuado a cada paciente y eso tiene un gran impacto psicológico y social también, porque los pacientes se reinsertan laboralmente y llevan una vida familiar y conyugal más normal de lo que era cuando los pacientes no tenían su mama, el mensaje final yo creo que lo más importante es la prevención pero dado el diagnóstico lo más importante es hacer el tratamiento adecuado y brindar las con equipos interdisciplinarios donde interactúen todas las especialidades para el beneficio de las pacientes”, concluyó.