Pesca ilegal china causa millones de pérdidas en dólares para los países en desarrollo

miércoles 26 de octubre de 2022 | 9:30hs.

La mayoría de los busques involucrados en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR, sus siglas en español) son de origen chino y su actividad causa miles de millones de dólares de pérdidas para los países en desarrollo, según un nuevo estudio de la Financial Transparency Coalition (FTC).

En concreto, el informe de la FTC muestra que más de la mitad (el 54,7 %) de la pesca INDNR la lleva a cabo barcos industriales y semindustriales “con bandera asiática”, en particular China, mientras que el 16,1, el 13,5 y el 12,8 % recurren a pabellones de países de América Latina, África y Europa, respectivamente.

Según una nota de Infobae, el estudio también revela que las 10 principales empresas involucradas en la pesca ilegal son responsables de casi una cuarta parte de todos los casos denunciados: ocho son de China, una es de Colombia y otra de España.

“La pesca ilegal es una industria masiva que amenaza directamente la subsistencia de millones de personas en América Latina y el resto del mundo, especialmente quienes viven en comunidades costeras en países en desarrollo ya de por sí afectados por la pandemia de Covid-19, el costo de vida y el impacto del cambio climático”, señaló en un comunicado Matti Kohonen, director ejecutivo de la FTC.

Según otras investigaciones, con casi 3.000 barcos, China construyó en 20 años la flota pesquera más grande del mundo. Los numerosos buques del gigante asiático viajan a lo largo y ancho del planeta en busca de peces, ya que en sus propias aguas agotó sus recursos.

El informe de la FTC, que agrupa a once ONG, precisa que Argentina o África, el continente más afectado, pierden anualmente hasta 3.6 mil millones y 11.490 millones de dólares, respectivamente, como consecuencia de la INDNR.

Luego de África que es el continente más afectado, en otros lugares, Argentina pierde entre USD 2 mil millones y USD 3.6 mil millones en términos de capturas de pesca INDNR por año, Chile estima sus pérdidas en USD 397 millones e Indonesia en USD 4 mil millones anualmente, equivalente a las exportaciones netas anuales de caucho del país.

(Gentileza Infobae)

