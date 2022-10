San Pedro: productores exponen reclamos ante autoridades de la Policía

miércoles 26 de octubre de 2022 | 9:27hs.

Desde las 8 de este miércoles, un grupo de productores de San Pedro se reunieron para manifestarse, cansados de los robos en la zona rural. La manifestación de forma pacífica se realiza frente a Weber, sobre ruta nacional 14. Los damnificados y demás vecinos exponen ante representantes de la Policía de Misiones y exigen se tomen carta en el asunto.

Luego de una seguidilla de robos ocurridos en la zona rural, donde los delincuentes se presentan armados, roban camionetas y secuestran a las familias. El panorama genera enorme preocupación ya que los colonos están cansados y temen la situación termine en tragedia y exigen solución urgente para desarticular la banda.

Los vecinos manifiestan la realidad ante funcionarios de la Policía de Misiones, que se hicieron presente en el lugar. "No se trata del robo de una gallina, son camionetas, secuestran a nuestras familias. No hay novedades, están a favor de los delincuentes o de nosotros los trabajadores. Necesitamos que nos expliquen como investigan, no puede ser que estemos tan expuestos, necesitamos que sea seria la cosa y los damnificados necesitan explicaciones concretas" manifestó uno de los vecinos presentes.

Otro de los presentes, cuestionaron las leyes que están a favor de los delincuentes y porque se piden testigos cuando ocurren hechos delictivos.

El principal pedido pasa por controles fijos en sectores como Palmera Boca, Paraíso, Pozo Azul y Siete Estrellas, cámaras de seguridad, trabajo en conjunto con las demás dependencias y que los policías tengan como medio de comunicación radios y no teléfonos celulares personales.