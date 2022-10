Cientos de iraníes rindieron tributo a Mahsa Amini en su tumba tras el fin del luto por su muerte

Cientos de personas se reunieron este miércoles en la tumba de la joven Mahsa Amini para conmemorar los cuarenta días pasados desde el día de su muerte tras ser detenida por la Policía de la moral, una fecha de luto muy respetada por los iraníes. En la cultura chií de Irán le dan una gran importancia al rito de rememorar al difunto pasados cierta cantidad de días de su muerte, fecha que pone fin al luto de la familia.

La ceremonia del día 40 del fallecimiento de Amini se está celebrando hoy en el cementerio de Aichi, en la ciudad de Saqez, en el Kurdistán iraní, de donde era originaria la joven de 22 años, confirmó la agencia oficial ISNA. Su muerte ha generado protestas insólitas, sus defensores han gritado “Mujer, vida, libertad” ante sus restos.

Según Infobae, la celebración del rito se está llevando a cabo a pesar de que la oficina del gobernador provincial anunció que “la familia no celebrará la ceremonia”. Sin embargo ISNA afirmó además que la ceremonia transcurre de “forma pacífica”, “sin ningún tipo de conflicto o tensión con las fuerzas policiales presentes en las calles de la ciudad”. La agencia estatal también negó que se hayan cerrado las carreteras hasta el campo santo, tal y como se denunciaba en redes sociales.

“Mujer, vida, libertad” gritaban docenas de personas en el cementerio y muchas mujeres se quitaron y ondearon sus velos al mismo tiempo que lo lanzan como símbolo en contra del régimen y queman velos, uno de los símbolos de la República Islámica y algo impensable no hace mucho. Otros lemas fueron “muerte al dictador” en referencia al líder supremo de Irán, Ali Khameneí.

Asímismo cabe destacar que esta no es la primera protesta que se hace en conmemoración de la jóven, esta mañana varias universidades también estaban viviendo protestas, siguiendo ese llamamiento y al igual que días anteriores.

Activistas en redes sociales compartieron información y vídeos que contradicen esas afirmaciones. “Mujer, vida, libertad” gritaban docenas de personas en el cementerio y muchas mujeres se quitaron y ondearon sus velos. Otros lemas fueron “muerte al dictador” en referencia al líder supremo de Irán, Ali Jameneí.

Saqqez, today, 40 days after #Mahsa_Amini (Zhina)’s brutal murder people gathering at her grave- despite the harsh crackdown #IranProtests2022 https://t.co/LcG2L4XCBu

#Iran

Oct 26, 2022

The large attendance of people at the memorial ceremony of #MahsaAmini is a sign of the flaming of the national uprising of the people of Iran #مهسا_امینی #IranRevolution2022 pic.twitter.com/zufa9Wne1U