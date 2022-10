Vecinos de San Pedro se manifestarán por seguidilla de asaltos en la colonia

miércoles 26 de octubre de 2022 | 2:24hs.

Los moradores de San Pedro se mantienen en alerta tras una serie de robos a punta de pistola que se produjeron en la zona rural, donde personas vulnerables y camionetas son el blanco de los delincuentes.

El panorama es preocupante porque sustraen bienes materiales de gran valor, que representan el esfuerzo y trabajo de años. Las familias sienten que sus vidas están en riesgo y hoy se manifestarán de forma pacífica pidiendo por mejoras en seguridad.

La medida se consensuó luego del último hecho ocurrido el jueves pasado en Colonia Primavera, donde tres hombres armados se llevaron una camioneta Toyota Hilux, tres motoguadañas, dos motosierras, tres teléfonos celulares, un arma de fuego y dinero en efectivo.

Los damnificados se reunieron el lunes de esta semana y decidieron convocar a una manifestación pacífica, a la que esperan concurran funcionarios del Ministerio de Gobierno de la Policía de Misiones. Los vecinos se manifestarán a veras de la ruta nacional 14, a unos mil metros de la zona urbana.

“Nos vamos a juntar productores y gente del pueblo debido a la situación que se está viviendo en San Pedro que se está escapando de las manos a la Policía y al pueblo en general porque se están viviendo asaltos a mano armada”, manifestó en conversación con el programa Acá te lo Contamos de Radioactiva Ariel Steffen, un colono de la localidad.

Steffen alertó que los asaltantes atacan a los más vulnerables, o aquellas personas que quedan solas cuando los demás se va a trabajar. “Vienen, le aprietan, le presionan, le atan, le amenazan y le roban el vehículo. Antes te robaban una vaca o yerba, pero ahora cada vez se está poniendo más difícil la cosa”, siguió, puntualizando que el blanco son las camionetas, una herramienta esencial para sus labores.

“Vamos a llegar a una situación donde va a morir un delincuente o van a matar a un productor”, expresó en otro tramo de la entrevista. Señaló que la Policía hace recorridas, que los productores están conectados, pero que la situación no mejoró hasta el momentos.

Lo que genera temor es la sospecha de que se trata de una misma banda la responsable de los sucesivos asaltos y que en la localidad haya informantes que buscan a las víctimas, las investigan y venden esa información Eso surge por la manera en que actúan, con confianza, habilidad y demostrando saber detalles privados de la vida de los damnificados, tal lo ocurrido el jueves pasado en la propiedad de Dominga D. (69), madre del concejal Javier Torres.

Los delincuentes actuaron de forma similar al hecho ocurrido en San Lorenzo, a fines de agosto último, con la única diferencia de que hubieron disparos, ya que - Dominga intentó defenderse. Fue cuando el delincuente realizó dos disparos sobre su cabeza, la secuestró junto a los demás personas que estaban en la propiedad y -tras cargar las herramientas antes mencionadas- salieron de la colonia a alta velocidad.

Los asaltantes tomaron la ruta nacional 14, luego la provincial 20 y a unos 10 kilómetros de la rotonda de Gramado dejaron abandonados a los damnificados en un pinar.

Una secuencia de idénticas características contó Karina Günter, quien vivió un momento de terror en manos de los delincuentes, que se llevaron dos camionetas Toyota Hilux. Hasta hoy sus dueños ofrecen cuatro millones de pesos para quien aporte información de su paradero.

En diálogo con este matutino, Karina recordó lo ocurrido ese día “eran cerca de las 15, estábamos yo y mis dos hijas. Tengo un kiosco, mi hija salió para atender a uno de ellos, en eso otros cuatro entran. Yo estaba pintando mi casa ese día y cuando vi le estaban apuntando a mi hija con un arma”.

Y continuó: “Así como entraron me pedían la llave de la camioneta, la llave y la llave. Nos encerraron en una habitación, nos ataron y se pusieron a buscar las llaves. En eso trajeron a un amigo de mi hija que estaba en el galpón lavando una moto. Enseguida arrancaron las camionetas y nos cargaron a todos en una. Nos llevaron y nos dejaron ahí abandonados en un pinar a unos 10 kilómetros de la rotonda de Gramado, sobre ruta provincial 20.”

La mujer en todo momento trató de mantener la calma y contener a sus hijas. La menor tiene 15 años y en ese momento estaba atemorizada. También detalló que “cuando estaban en mi casa vino un vecino a comprar. Uno de los chorros le atendió, y le dijo que yo iba a llevar a mi hija al médico porque estaba enferma. Él como no conocía el ambiente no sospechó de nada. La verdad no quiero pensar en ese momento, te da una impotencia. Uno labura, pero de qué te valen los bienes si un familiar termina lastimado o muerto”.

Más hechos

Los casos de robos de vehículos en el departamento comenzaron el años pasado en la zona urbana con la sustracción de una Peugeot Partner a una familia domiciliada en barrio 10 de noviembre. Seguidamente, el 7 de septiembre del 2021, en Pozo Azul, robaron una camioneta Ford Ranger que pertenece a una Cooperativa Paraje Polvorín. Estos hechos fueron esclarecidos.

En mayo de este año le robaron una camioneta Toyota Hilux a un productor de Paraje Semillera y el 2 de junio la víctima fue una mujer del kilómetro 80 de Pozo Azul a quien asaltaron para robarle un automóvil Chevrolet Sonic y más de 250 mil pesos. El coche fue recuperado en Brasil.

A finales de ese mismo mes le robaron otra Toyota Hilux a una mujer en el Paraje Gentil de San Pedro. En ese caso, la camioneta fue encontrada abandonada con marihuana en Puerto Esperanza.

Uno de los robos más importantes ocurrió a fines de agosto en colonia San Lorenzo, cuando los asaltantes llegaron a la casa de Günter para llevarse los dos vehículos. El último hecho se registró el jueves pasado en Colonia Primavera de San Pedro y todo indica que fueron los mismos delincuentes.



“Nos ponemos en lugar de esa gente”

Sobre la sospecha de que se trata de una banda y el trabajo de investigación que realizan desde la Policía para esclarecer los hechos, el comisario a cargo de la Unidad Regional XIV, Daniel Houchuk señaló: “Desde que está la Unidad Regional, tenemos seis hechos de robo de vehículos en la zona rural, tres fueron esclarecidos. Estos últimos, tenemos datos de que circularon hacía Eldorado por la ruta 17 e ingresaron a un camino alternativo a la altura del establecimiento Buen Día”

Y aseguró: “El modo operandi es similar, hicieron espera, observaron los movimientos y actuaron. Estamos casi seguros que alguien está entregando información. Además de que tienen acento y hablaron en guaraní, tenemos información para confirmar que no son de acá. No sé si podemos hablar de una banda, pero son los mismos delincuentes. Se pierden en la zona de Eldorado”.

“Estamos trabajando, nos ponemos en el lugar de esa gente, nos golpea la zona rural porque es muy amplia. Incluso tenemos un detenido involucrado en la causa de paraje Gentil, pero seguiremos trabajando”, concluyó.