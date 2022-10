Las elecciones ya influyen en el contexto económico y político

miércoles 26 de octubre de 2022 | 6:04hs.

El economista Roberto Cachanosky y el filósofo Santiago Kovadloff, fueron los principales disertantes ayer en el seminario anual de la Confederación Económica de Misiones (CEM) denominado “Contexto Económico y Político 2022”.

El evento se realizó en el hotel Maitei de la capital provincial y contó con la participación de empresarios, profesionales y estudiantes llegados de diferentes localidades de la provincia. En la oportunidad tanto Cachanosky como Kovadloff enfatizaron la gravitación del efecto electoral del próximo año. Anticiparon a la prensa en tanto los problemas y aspectos más llamativos que destacan hoy en el país de cara a la próxima contienda presidencial del 2023.

“Vamos a tener unos problemas con el faltante de dólares para la compra de insumos y poder producir. Así que puede haber algún estancamiento en términos reales porque puede subir la recaudación por la inflación pero quedarse en términos reales”, adelantó Cachanosky en la proyección al próximo año.

El economista recordó que también restan por verse qué “estímulos va a adoptar el gobierno para lo que queda de este año y el 2023 que es un año electoral en cuánto a la producción. Si hay medidas para estimular las inversiones y el crecimiento, pero como es un año electoral es difícil imaginar que las tomen”.

Consultado ante el requerimiento de un mayor federalismo por parte de las provincias al gobierno nacional, el economista destacó que “lo que debería ocurrir es que la coparticipación sea una cuestión menor dentro de los ingresos de las provincias. Y que las provincias hagan el mayor esfuerzo por recaudación y una baja de gastos”.

Detalló en cuanto a la idea de federalismo que “hoy se ve un gran centralismo, en realidad viene desde hace décadas, donde todos dependen de las decisiones que se toman en Buenos Aires. Y eso claramente no es el federalismo que planteaba la Constitución”.

El economista recordó que entre los problemas que lleva la economía argentina hay un gran atraso cambiario que desestimula la exportación. Y recordó que de todos los dólares que recaudó el Banco Central de la Argentina quedaron muy pocos. “La situación de las reservas es complicada en el contexto de tener disponibles para poder pagar importaciones en el contexto de política cambiaria”.

En su análisis también planteó que ante los graves desequilibrios se plantea la necesidad de cambiar “por completo el sistema cambiario”. Y remarcó: “Las reservas que necesita comprar el BCRA son para respaldar los pesos que están circulando, no para apropiarse de los dólares de la gente que produce”.

En su análisis también destacó que es preocupante la deuda en pesos del BCRA. “La deuda con el FMI y los organismos internacionales se va a seguir acordando pero es preocupante la deuda que hay en dólares por los pesos circulantes. Hay 8,5 billones de pesos por ver cuando se van a pagar, es un problema fenomenal”, destacó.

Anomía ciudadana

A su turno el filósofo y escritor Santiago Kovadloff destacó que llama la atención los cambios que se están generando en la ciudadanía frente a los próximos comicios del 2023.

“Estamos generando un proceso de anomía cívica. Estamos destruyendo la ciudadanía. Esa gente que va a ir a votar tiene cada vez tiene razones menos interesantes para ir a votar. Porque está urgida por la supervivencia. Vota para poder sostenerse”.

Analizó que “lo que se hace en la Argentina es generalizar la demanda de duración, porque la rentabilidad política del voto hipotecado en la duración es más alta que la rentabilidad política del voto existencial, que es un voto fundamentalmente crítico con capacidad analítica. El que votó para mantenerse es para seguir dependiendo de un Estado que fagocita a la población, se la traga”, comentó a la prensa presente.

Consultado en rueda de prensa por la figura del Presidente, Kovadloff sentenció que “el Presidente ha profundizando su inexistencia, se ha convertido en una figura espectral muy parecida a un presidente. Pero no lo es en realidad, no sólo porque no tiene autonomía en sus decisiones, sino por un rasgo filosófico gravísimo, normalmente se piensa que la filosofía está lejos de la realidad, pero posiblemente es su sustancia”.

Y señaló “El presidente no tiene palabra, de que modo se manifiesta la ausencia de palabra del Presidente a través de un mecanismo de contradicción completa entre lo que dice para luego negarlas. O cosas que niega para luego afirmarlas, al quitarle credibilidad a su palabra ha aumentado su volatilidad personal y la inconsistencia de su investidura”.

Sintetizó por otra parte que ante las grandes diferencias entre los espacios políticos en la contienda electoral es difícil esperar un grado de acuerdo por cuestiones que urgen en el país.