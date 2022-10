La Copa del Mundo llegó a la Argentina y seis campeones volvieron a levantarla

miércoles 26 de octubre de 2022 | 6:01hs.

La Copa del Mundo original que estará en juego en Qatar llegó ayer a la Argentina en el marco de la gira que organiza la Fifa y seis de los campeones nacionales, tres de 1978 y otros tantos de México 86, volvieron a levantarla.

El trofeo original fue presentado en un evento que se llevó a cabo en el Coliseo de Futsal del predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza.

Alberto Tarantini, Omar Larrosa y Daniel Bertoni, tres representantes de la conquista de 1978, y Ricardo Giusti, Sergio Batista y Carlos Tapia, ganadores en México 1986, fueron los seis privilegiados que pudieron alzar la Copa del Mundo que estará en juego a partir del 20 de noviembre en Qatar.

Con la presencia del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y la conducción del exarquero Sergio Goycochea, finalista en Italia 1990, los seis campeones del Mundo con la “Albiceleste” exhibieron el imponente trofeo ante los invitados durante unos minutos.

A partir de hoy, la Copa del Mundo estará en exhibición para el público en el predio de La Rural, hasta mañana desde las 9 a las 20.

El “Checho” Batista habló y rememoró, entre risas, el poco tiempo que tuvo en sus manos el trofeo ya que Diego Maradona “no se lo dio a nadie”.

“Diego no se la daba nadie. Solo un minuto la tuvimos y en el avión la tenía abrazada y no te la daba. Ahora la vamos a tener más tiempo me parece”, bromeó el exvolante del equipo campeón de Carlos Salvador Bilardo.