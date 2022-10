Requieren la medicina regenerativa y resonancias

miércoles 26 de octubre de 2022 | 6:04hs.

La presencia de los vecinos paraguayos ya es una constante en la ciudad de Posadas, que favorecidos por el cambio de su moneda, llegan para abastecerse de mercadería, combustible y ahora también para acceder a estudios y tratamientos médicos de alta complejidad.

Así, en lo que respecta a ortopedia y traumatología lo más requerido es la medicina regenerativa y el diagnóstico por imagen. Así lo señaló desde su experiencia el especialista Fernando Baretto, que tiene su consultorio privado en el Centro Daneva, en la ciudad capital.

Si bien comparado con el número de pacientes misioneros que se atienden por semana no es elevada la demanda de paraguayos, sí consideró que en el último tiempo hubo un leve incremento. Así, de 60 pacientes vistos en cuatro días a la semana, unos cinco son personas del vecino país.

“No veo un incremento tan significativo pero aumentó algo el número de consultas de pacientes de Encarnación y pequeños pueblos aledaños. Lo que veo es que les resulta mucho más barato venir a hacerse estudios por imágenes de alta complejidad: resonancia nuclear, resonancia magnética, tomografías, en lo que respecta a mi especialidad”, señaló a El Territorio el especialista en traumatología y ortopedia.

Y en esa misma línea, agregó: “También por el tema de los tratamientos quirúrgicos, que si hacen la conversión acá les resultan más baratos el procedimiento, los materiales y hasta la internación”. Por ello notó que no viene sólo gente de clase media, también de clase baja a tratarse porque les resulta más accesible que atenderse en su país.

Lo requerido

Sobre la demanda que hay por parte de estos pacientes extranjeros son tratamientos de medicina regenerativa más viscosuplementación, esto es, la infiltración de Plasma Rico en Plaquetas (PRP), más ácido hialurónico para tratar lesiones articulares, musculares y lesiones tendinosas.

La infiltración de PRP es la terapia biológica más utilizada por Baretto en traumatología y traumatología del deporte puesto que predispone la creación de nuevos tejidos por mecanismos naturales, a diferencia “de la sustitución de los tejidos de la rodilla por una articulación artificial como lo es una prótesis de rodilla”. Dentro de las plaquetas existen de manera natural diferentes factores de crecimiento que viajan por la sangre para actuar allí dónde son requeridos.

Se realiza a través de una toma de muestra de sangre del paciente como cualquier laboratorio de rutina, se procesa en el laboratorio mediante el centrifugado para obtener un concentrado de plaquetas rico en factores de crecimiento.

Este producto celular se infiltra luego en la zona de la lesión, estimulando así la rápida recuperación.

“Se usa mucho en traumatología y traumatología deportiva. Me consultan por otros paraguayos que he operado de la rodilla o de fracturas, muchos vienen por el boca en boca del tratamiento regenerativo. Viene mucha gente con artrosis, o que no se quiere operar por traumas del quirófano o porque tienen muchas enfermedades que le complican el ingreso al quirófano, vienen para mejorar sus articulaciones y el dolor”, explicó el profesional.

En lo que respecta a los precios, Baretto, detalló que la consulta con el especialista en Posadas cuesta $3.000, un estudio por imágenes ronda entre $7.000 y $8.000. Se trata de valores que son casi tres veces más barato que en Paraguay, según estimó.

Mientras que en lo que es medicina regenerativa, según el protocolo y dependiendo de la patología, cada paciente debe someterse a al menos tres sesiones con intervalo de un mes entre cada una. Luego viene un refuerzo que puede ser tres o seis meses después, según la gravedad de la patología.

“Entre los gastos de los descartables del laboratorio donde se procesa el plasma, más los honorarios médicos serían un gasto de unos $11.000 por sesión”, indicó sobre el precio de esta terapia de punta.

Por último, sostuvo que la edad de sus pacientes es muy variada pero quienes padecen patologías degenerativas tienen desde los 55 años, mientras que las lesiones deportivas se dan entre los más jóvenes, “tengo varios futbolistas profesionales paraguayos y deportistas”.

Paraguayos demandan estudios y tratamientos complejos en Posadas