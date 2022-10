Denuncian que los fideicomisos de Caputo “son una fantochada”

miércoles 26 de octubre de 2022 | 6:02hs.

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, sostuvo que la empresa Caputo Hermanos “como sociedad es una fantochada” y dijo que su “actuación” en sus fideicomisos es “muy opaca, deja muchísimo que desear”.

“Caputo Hermanos es la administradora de los fideicomisos. Su actuación es muy opaca de acuerdo a los documentos que tenemos y deja muchísimo que desear. Como sociedad es una fantochada”, sostuvo Nissen en declaraciones a El Destape Radio.

El lunes, la IGJ dispuso la “fiscalización estatal limitada” de la sociedad Caputo Hermanos S.A y le impuso un plazo de cinco días hábiles para que dé a conocer sus libros comerciales.

Además, el organismo le aplicó a la firma una multa de 100.000 pesos por cada uno de los 18 años (2005-2022) durante los cuales no fueron presentados los estados contables de la compañía.

Así quedó establecido en una resolución de la IGJ a la que tuvo acceso Télam, en la que se explicó que la empresa quedó bajo la lupa del organismo luego de que trascendiera una supuesta relación comercial con la carpintería de Jonathan Morel, el referente de Revolución Federal.

Morel se encuentra detenido en el marco de una causa que se le sigue a integrantes de ese espacio por incitación a la violencia y amenazas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Nunca, desde que se constituyó, esa sociedad se presentó un estado contable. Tiene un capital de $12.000, que no sirve para nada. no hay balances. En los libros de Caputo Hermanos no hay mención a los fideicomisos. Quedaron en traer, en cinco días, los libros contables”, señaló Nissen.

Para el funcionario, los fideicomisos de la familia Caputo “son pantallas para poner un escudo entre los verdaderos dueños y la actividad mercantil”, y consideró que la firma debería llevar “una contabilidad separada, de cada fondo, algo que nunca aparece”.

“Después del gobierno de (Mauricio) Macri se borraron de la legislación argentina todas las actividades de las offshore. Para lo único que sirven es para dificultar la claridad en el acceso a la información. De todos modos, tenemos una pésima relación con la Cámara Comercial que analiza las denuncias que hacemos, ya que en todos los casos emiten resoluciones que terminan justificando a los amigos del expresidente”, subrayó Nissen.

El vínculo con Revolución Federal

Al ser consultado sobre los pagos realizados al dirigente de derecha Jonathan Morel por supuestos trabajos de carpintería de parte de Caputo Hermanos, el funcionario nacional explicó: “Estamos estudiando el tema, pero es muy difícil que de los papeles de la IGJ se pueda armar una ligazón muy fuerte con toda la actividad de Revolución Federal”, investigado por amenazas a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

En su segunda presentación judicial en menos de una semana, la empresa “Caputo Hermanos” aseguró el lunes que contrató a Jonathan Morel para amueblar 60 departamentos en la provincia de Neuquén porque ofreció el mejor precio entre varios proveedores consultados, aunque la producción finalmente se tercerizó.

La firma -propiedad de Flavio Luis Nicolás Caputo y Hugo Luis Pascual Caputo, hermanos de Luis “Toto Caputo- admitió ante la Justicia que la contratación de Morel estuvo a cargo de su hermana, Rosana Caputo, quien suele encargarse de la decoración en todos los emprendimientos.

Esa mujer primero contrató a Morel para equipar el SUM del barrio Santa Clara Al Sur, en la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires. En ese lugar se habrían colocado mesadas de madera y mesas ratonas. El líder de Revolución Federal habría cobrado por ese trabajo 176 mil pesos. Para eso confeccionó seis facturas entre el 17 y el 28 de diciembre de 2021.

¿Cómo llegó Rosana Caputo a Morel? “Ella identificó hacia fines del año pasado en la zona del tren de Boulogne un carpintero (Morel) para realizar una barra maciza y otras tareas para el salón de usos múltiples del barrio “Santa Clara Al Sur”, dentro del presupuesto que se había decidido para ello”, fue la explicación de la empresa, que el lunes fue multada por la Inspección General de Justicia (IGJ) por no haber presentado los últimos 18 estados contables.

La carpintería de Morel habría obtenido ese trabajo por su cotización. “Este carpintero tenía maderas macizas (tablones) de buena calidad a buen precio (ciprés provenientes del Sur)”, aseguró la firma de los Caputo, que contrató como abogado a Matías Cuneo Libarona.

Cuando llegó el momento de equipar la casas del barrio Añelo, en la provincia de Neuquén, Rosana Caputo pidió varios presupuestos, entre ellos a la carpintería de Morel. La empresa “Caputo Hermanos” aportó varias conversaciones de WhatsApp para intentar probar esas gestiones.

Morel terminó siendo el elegido, aunque el trabajo se facturó a nombre de varias personas. Según la documentación entregada por la empresa la semana pasada, se emitieron 7 facturas por $8.314.854. Una sola, de 1 millón de pesos, estaba a nombre de Morel. Sin embargo, el lunes la firma sumó una nueva factura a nombre de Sergio Cayetano Verde por 402.276 de pesos. De esta manera, el total por los muebles ascendería a 8.717.130 de pesos.