Rugby femenino, la nueva joya de los juegos evita

miércoles 26 de octubre de 2022 | 6:08hs.

Finalmente las competencias se pusieron en marcha en Mar del Plata. Los más de 20 mil deportistas que llegaron a La Feliz tuvieron su agasajo durante la primera jornada y ayer comenzaron a disputarse los diferentes torneos, que por primera vez incluyeron al rugby femenino en el calendario.

Misiones tuvo un debut soñado ante San Juan, al que derrotó por 36-0 y las chicas se ilusionan con dejar bien alta la bandera de la Tierra Colorada, sobre todo porque conformaron un buen grupo fuera del campo de juego y este viaje significa la coronación de un largo tiempo de trabajo.

“A las chicas las juntamos durante cuatro fines de semana en el Cepard e hicimos entrenamientos intensivos. Tenemos jugadoras de Jardín América, Montecarlo, Posadas y Candelaria. Las chicas entrenaban el fin de semana con nosotros y durante la semana con sus profes y así armamos la selección”, contó Miguel Seró, quien está a cargo del equipo y del proyecto.

Es que más allá de estos Juegos Evita, el gran objetivo es formar la base para las selecciones y equipos femeninos para los próximos cuatro años.

“Nunca hubo equipos de esta categoría (sub 16) y por eso es la continuidad de las chicas que salen de las infantiles a los 14 años y que, en muchos casos, no tenían lugar en las sub 17”, explicó Seró, al tiempo que comentó que “ahora tenemos una base para que cuando las chicas de la sub 17 suban de categoría se sume esta camada”.

El entrenador, reconocido por ser uno de los impulsores del rugby femenino en la provincia, empezó con un proyecto que tiene como objetivo darle jugadoras de buen nivel y con gran recorrido a las selecciones y clubes en mayores.

“Las chicas de ahora van a pasar al sub 17 y sub 18 y luego a mayores. Quizás en 3 o 4 años tendremos muchas chicas con gran recorrido”, explicó Seró.

El proceso para seguir con categorías mayores competitivas comenzó. Misiones tiene un proyecto y un horizonte claro y, en Mar del Plata, se puso en marcha mucho más que la ilusión de ganar los Juegos Evita.



Milena Cabrera logró la primera medalla dorada

Milena Cabrera consiguió la primera medalla de oro para la delegación misionera en los Juegos Nacionales Evita.

La obereña ganó en salto en largo sub 18 en atletismo adaptado y se subió a lo más alto del podio. La misionera se emocionó mucho tras el logro obtenido en Mar del Plata y lo festejó junto a su entrenador Chino Flores.

En vóley masculino sub 17, Misiones le ganó en el debut a San Juan por 2-0 (25-14 y 25-20) y el sub 15 masculino hizo lo propio ante Santiago del Estero también por 2-0 (25-20 y 25-11).

En hockey sub 14, las de la Tierra Colorada golearon 5-0 a Santa Cruz, mientras que el rugby sub 16 cayó en su primer encuentro: 41-0 ante Salta.

La que tuvo una buena jornada fue Anelis Korniejczuk, quien se metió en la final de lanzamiento de jabalina sub 17 con una marca de 37.59 metros. La oriunda de Andresito disputará la final el sábado por la mañana.

Magalí Brizuela se metió en la final de los 100 metros con vallas con un tiempo de 15s30/100 y buscará una medalla hoy, cuando se realicen las finales.

Además, el nadador Facundo Meza se quedó con la medalla de bronce en los 50 metros de espalda con un tiempo de: 32.06