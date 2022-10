Harvey Weinstein nuevamente en tribunales acusado de abuso sexual

miércoles 26 de octubre de 2022 | 6:00hs.

El exproductor de cine de Hollywood Harvey Weinstein vuelve a ser juzgado en Los Ángeles por nuevas denuncias de abuso sexual.

El abogado del otrora hombre fuerte de la industria y que hoy se encuentra privado de su libertad dijo ante el jurado que su defendido Weinstein, que ya tiene una condena de 23 años de prisión por cargos de violación y agresión sexual, “tuvo sexo transaccional” con sus acusadoras, algo que “en Hollywood era una realidad”.

El nuevo juicio cala hondo en la meca del cine comercial donde desde hace algunos años cobró fuerza el movimiento #MeToo, que revela el acoso que sufrieron y aún sufren las mujeres y minorías sexuales en el mundo del cine.

Ahora, Weinstein vuelve a ser juzgado en Los Ángeles por nuevas denuncias de abuso sexual y su defensa se basa en sostener que tenía sexo pago y consentido con las mujeres que actualmente lo denuncian.

La defensa de Weinstein, acusado nuevamente por delitos sexuales a dos años de haber sido condenado a 23 años de prisión por cargos de violación y agresión, le dijo al jurado de un tribunal de Los Ángeles que “Hollywood ha cambiado, pero en el pasado el sexo transaccional” era una realidad, informó ayer la prensa internacional.

Estrategia de la defensa

El abogado de Weinstein, Mark Werksman, advirtió a los miembros del jurado que se preparen para escuchar una andanada de “acusaciones falsas e indemostrables” de mujeres que aceptaron tener interacciones sexuales consensuadas con Weinstein, pero años después, están avergonzadas y mienten sobre lo que realmente sucedió.

“Mira a mi cliente” -dijo Werksman señalando a Weinstein- él no es Brad Pitt o George Clooney, ¿creen que estas hermosas mujeres tuvieron sexo con él porque está bueno? No, es porque es poderoso”, arguyó dejando atónitos a todos en el recinto.

Y según el sitio especializado Variety, el abogado agregó que Hollywood “ha cambiado” pero, en el pasado, el “sexo transaccional” era parte de la transacción (para un empleo): “El sexo era una mercancía” para “hombres ricos y poderosos, como mi cliente”, dijo el abogado, quien incluso remarcó que esa modalidad tenía su propio apodo: “el sofá del casting”.

“Puede haber sido un concepto desagradable y vergonzoso más a la luz de estos días -reconoció- pero todos lo hicieron”.

Contra el #MeeToo

El letrado también cargó contra el movimiento #MeToo, que se desató en 2017 por la oleada de denuncias contra Weinstein, que según sus palabras convirtió a su cliente en el “Chernobyl de Hollywood”, y lo colocó en la parte “radiactiva ardiente” del “chico malo”.

Más temprano, la fiscalía había dicho que el exproductor de Hollywood y violador ya condenado “era un depredador en serie” y que eso le permitió aprovecharse de los aspirantes a la industria del entretenimiento.

Weinstein, bajo arresto en el centro médico en una cárcel de Los Ángeles, también fue acusado en Reino Unido de dos cargos de agresión a una mujer entre julio y agosto de 1996.

En 2020, dos años después de que salieran a la luz las acusaciones contra él de numerosas víctimas de distintas edades y por las que se desató el movimiento feminista #MeToo, que destapó una gran olla de injusticia y violencia contra las mujeres artistas, un jurado de Nueva York condenó a 23 años de cárcel al poderoso productor por un cargo de violación en tercer grado cometido sobre Jessica Mann, y un delito sexual en primer grado sobre la ayudante de producción Mimi Haley.

Weinstein de 70 años, se hizo un nombre en Hollywood al hacer crecer su firma productora; produjo películas de culto como The Crying Game (1992) y Shakespeare in Love (1998). Weinstein ganó el Óscar a la mejor película como productor de Shakespeare in Love.

En una entrevista en 2017, el exproductor había dicho: “Entiendo que la forma en que me he comportado con mis colegas en el pasado ha causado mucho dolor y sinceramente pido disculpas por ello”. Sin embargo ha negado los cargos de abuso sexual.