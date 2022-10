¿Celos en puerta? Alexis “el Conejo” acarició a Mora y reaccionó Coti

martes 25 de octubre de 2022 | 19:32hs.

La segunda parejita que se formó en la casa de Gran Hermano es la de Alexis, alias “el Conejo” y Coti.

El joven cordobés de 29 años reveló en su presentación: “con las mujeres tengo una debilidad, me gustan demasiado y soy muy moquero, picoteo en varios lados y voy haciendo mocos… Espero que haya chicas lindas en la casa, ya que soy medio alzado, dos o tres días sin sexo no aguanto, por eso me dicen conejo”.

Por su parte Coti tiene 20 años, es correntina y reveló que su estrategia es “jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y generar rivalidad”.

La pareja se empezó a formar mientras hacían la prueba semanal, y se habría concretado después de la fiesta en la casa.

Desde aquel primer beso que se dieron, no se separaron ni un segundo, hasta que la misionera Mora le reveló a Alexis que Coti “estaba jugando a dos puntas”, esto lo dijo porque unos días previos ellas dos se habían besado.

A las horas de haber obtenido esa información, el Conejo y Mora se acostaron en el patio para tomar sol, y él empezó a acariciarla.

El hecho es que al lado de ellos estaba Coti, quién parecía sentirse incómoda con la situación, por eso Mora le advirtió a su compañera: “¿Qué mirás vos? Aflojale un poco, te vas a poner tensa”.