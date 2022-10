Básquet: el club Alto Paraná de Puerto Esperanza clasificó a los Play Off de la Liga Provincial de Desarrollo

martes 25 de octubre de 2022 | 14:53hs.

El equipo de primera división de básquet del club Alto Paraná de Puerto Esperanza, cerró la fase regular de la Liga Provincial de Desarrollo, con un rotundo triunfo ante Cataratas Naranja por el marcador 76-52, clasificando para los Play Off.

El encuentro se disputó en el polideportivo municipal “Fitti Kruse” de Wanda, donde mediante una gestión ante el Intendente Municipal de esta ciudad Andres Cuper, Alto Paraná de ahora en más oficiará de local, representando a los tres pueblos vecinos.

En cuanto al partido ante la visita Cataratas Naranja, el club esperanceño lo controló durante los 40 minutos de juego, para de esta manera cerrar la fase regular ocupando el primer puesto. A partir del próximo fin de semana se inician los Play Off con los 4 mejores clasificados, siendo la llaves del seminario final Alto Paraná vs. Cataratas Negro, y Timbó vs Papel Misionero.