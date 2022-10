Gran Hermano: Thiago el joven cartonero tiene una novia que lo espera afuera de la casa

martes 25 de octubre de 2022 | 13:10hs.

Thiago Medina ingresó a Gran Hermano (Telefe) con el objetivo de ganar para construirle una casa a su familia. Sin embargo, afuera dejó a su novia, Lucía, que en una entrevista sorprendió al contar su historia de amor.



Todo ocurrió al aire de LAM (América), mientras la familia del participante daba una entrevista desde su casa en el barrio de González Catán. “¿Dejó alguna novia afuera?”, preguntó Ángel de Brito y rápidamente todos asintieron entre risas. Es que detrás de cámara estaba Lucía, la ex del joven.

A pedido del periodista, Lucía se sumó a la entrevista y contó que se separaron cuando se enteraron de que había sido seleccionado para participar del reality. “Cuando entró, hablamos y nos separamos para no pelearnos, pero quedó todo bien entre nosotros”, sostuvo.

Respecto a la intimidad de esa charla, aseguró que ella le dijo que iba a estar siempre para él y para su familia, aunque no estuvieran más juntos como pareja.

Consultada por la historia de amor, la joven de 21 años contó que salieron siete meses y que se conocieron trabajando en el Mercado Central. “Yo no le había prestado atención hasta que me empezó a encarar, tirar besos e invitarme salir. Me hacía la difícil pero después ya...”, recordó entre risas.

Con picardía el conductor de Los Ángeles de la Mñanana quiso saber si Thiago tenía libertad de acción y Lucía lo puso en duda: “Yo le dije que cuando lo viera con alguien, iba a entrar y lo iba a sacar a patadas en el c...”. “Se lo dije jodiendo igual porque él me decía que era por rating”, aclaró divertida.

Antes de cerrar quisieron saber qué pasaría si Thiago tiene una historia con alguna chica dentro de la casa, pero al salir quiere volver con ella. “Qué se yo. Lo estoy esperando pero todo depende de lo que quiera él cuando salga, yo no lo obligo a nada”, expresó la joven que reafirmó que está enamorada.

Desde su ingreso a la casa de Gran Hermano, Thiago Medina conmovió al público con su historia. Con solo 19 años, el joven oriundo de González Catán atravesó muchas dificultades en su vida: cuando tenía 8 años, murió su mamá y enseguida tuvo que hacerse cargo de sus nueve hermanos.

“Dejé de estudiar y me puse a trabajar en el Mercado Central”, contó apenas arrancó su presentación. Ya adentro de la casa, se explayó un poco más con algunos de sus compañeros: “Cuando salía del Mercado me iba a cartonear con el carrito de mi hermana para poder juntar monedas y darle de comer a mis hermanos”.

Conmovido, recordó su vida afuera del reality: “¡Quién iba a decir que hace dos semanas yo estaba juntando cartones por unos pesos y ahora estoy acá, casi de casualidad!”.

Por su estilo simple y respetuoso, el participante se puso a la cabeza de las preferencias del público. “Mi mamá me dijo antes de morir que vergüenza tengo que tener si salgo a robar y por eso nunca en mi vida lo hice”, reveló Thiago. Y, emocionado, concluyó: “Tengo miedo de mañana despertarme y que esto sea un sueño”.

