Ahora 30: la lista completa de productos que se pueden comprar

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este lunes el plan oficial para incentivar el consumo hasta fin de año. A continuación, la lista completa de electrodomésticos publicada por TN (TV, celulares, aires, heladeras y lavarropas) según el modelo y la marca que forman parte del Ahora 30:

Aires acondicionados

Split On/Off 2750W FC - Hisense

Split On/Off 3400W FC - Hisense

Split On/Off 3400W FC - Philco

Split On/Off 3350W FC .- Philco

Inverter 3300W FC - Philco

Split On/Off 3350W FC - Noblex

Inverter 3300W FC - Noblex

HY8-3200 FC - Hyundai

HY9-3200 FC - Hyundai

HY9INV-3200 FC - Hyundai

HY10INV-3200 FC - Hyundai

53HVA120 3000FC - Carrier

53HVG1201E 2900FC INV - Carrier

53HFA1201E 3000 FC - Carrier

Split Surrey 2348 kcal/h Frío Calor - Surrey

Split Surrey 2950 kcal/h Frío Calor - Surrey

Split Midea 2348 kcal/h Frío Calor - Midea

Split Midea 2950 kcal/h Frío Calor - Midea

Split Surrey inverter 2967 kcal/h Frío Calor Surrey

Split Midea inverter 2967 kcal/h Frío Calor - Midea

Split Midea inverter 2967 kcal/h Frío Calor - Midea

FRIO/CALOR 3200W TPRO INVERTER RV - TCL

FRIO/CALOR 3200W ELITE 2 ON/OFF - TCL

FRIO/CALOR 3200W ELITE 2 ON/OFF - TCL

FRIO/CALOR 2600W ELITE ON/OFF - TCL

FRIO/CALOR 2600W ELITE ON/OFF SONTEC - TCL

2600W FRIO CALOR ON OFF - RCA

3200W FRIO CALOR ON OFF - RCA

3200W FRIO CALOR ON OFF - RCA

SPLIT CD-HITACHI 2600W F/C HSP2600FCECO-SK - Hitachi

SPLIT CD-HITACHI 3200W F/C HSP3200FCECO-SK - Hitachi

SPLIT CD-HITACHI 3200W F/C HSFY3200FCINV NEO PLUS - SK - Hitachi

Split 2300 FC - BGH

Split 2300 FC - BGH

Split 2300 FC - BGH

Split 3000 FC - BGH

Split 3000 FC - BGH

Split 3000 FC - BGH

Inverter 3000 FC- BGH

Celulares

Moto G41 Negro Onix - Motorola

Moto G41 Dorado - Motorola

Moto G52 Negro - Motorola

Moto G52 Negro Azul - Motorola

Moto G82 Negro - Motorola

Moto G82 Blanco - Motorola

Moto Edge Plata ópalo - Motorola

Moto Edge Plata ópalo - Motorola

Smartphone 5′ 32GB+2GB - Noblex

Smartphone 6′ 32GB+2GB - Noblex

Smartphone 5′ 32GB+1GB - Philco

Smartphone 6′ 32GB+1GB - Philco

SM-A325/4+128 - Samsung

SM-A325/4+128 - Samsung

SM-A325/4+128 - Samsung

SM-A325/4+128 - Samsung

SM-A325/4+128 - Samsung

Galaxy A33 - Samsung

Galaxy A33 - Samsung

Galaxy A33 - Samsung

Galaxy A33 - Samsung

Galaxy A52 - Samsung

Galaxy A52 - Samsung

Galaxy A52 - Samsung

Galaxy A52 - Samsung

Galaxy A52s - Samsung

Galaxy A52s - Samsung

Galaxy A04 128GB - Samsung

Galaxy A04 64GB - Samsung

Galaxy A04 64GB - Samsung

Galaxy A04 64GB - Samsung

Galaxy A04 32GB - Samsung

Galaxy A04 32GB - Samsung

Galaxy A04 32GB - Samsung

L7+ Prime Black - RVA - TCL

L7+ Prime Black - SA - TCL

L7+ Prime Black - RVA PERSONAL - TCL

L7+ Prime Black - SO PERSONAL - TCL

305i Prime Black RVA - TCL

305i Prime Black SO - TCL

305i Prime Black RVA Movistar - TCL

305i Prime Black RVA Personal - TCL

305i Prime Black SO Movistar - TCL

305i Prime Black SO Personal - TCL

305 Space Gray RVA - 6102A-FALCAR11 - TCL

305 Space Gray SO - TCL

305 Space Gray RVA Movistar - TCL

305 Space Gray RVA Personal - TCL

305 Space Gray SO Movistar - TCL

305 Space Gray SO Personal - TCL

305 Atlantic Blue RVA - TCL

20B Nebula Purple RVA - TCL

20B Nebula Purple SO - TCL

20B Space Gray SO - TCL

94 - 20B Space Gray RVA - TCL

- 30E Space Gray SO - TCL

30E Space Gray RVA - TCL

30E Space Gray RVA Personal - TCL

30E Space Gray SO Personal - TCL

30E Atlantic Blue SO - TCL

30 SE Space Gray RVA - TCL

30 SE Space Gray SO - TCL

30 SE Space Gray RVA Personal - TCL

30 SE Space Gray SO Personal - TCL

30+ Tech Black RVA - TCL

30+ Tech Black SO - TCL

30+ Tech Black RVA Personal - TCL

30+ Tech Black SO Personal - TCL

20 SE (6+256) Gris RVA -TCL

20 SE (6+256) Gris SO - TCL

5″ QUAD CORE 1RAM 32GB -ALCATEL

6,5″ OCTA CORE 3 RAM 64GB - ALCATEL

6,5″ OCTA CORE 3 RAM 64GB - ALCATEL

6,5″ OCTA CORE 4 RAM 128GB - ALCATEL

Blade A31 Plus Deep Gray RVA - ZTE

Blade A31 Plus Deep Gray SO - ZTE

Blade A5 Plus Android R Go RVA - ZTE

Blade A5 PLUS - ZTE

Blade A5 Plus Android R Go SO - ZTE

Blade A71 GRIS SO - ZTE

Blade V30 VITA GRIS RVA - ZTE

Blade V30 VITA GRIS SO - ZTE

Heladeras

con Freezer 317 lts blanca - Columbia

con Freezer 414 lts blanca - Columbia

con Freezer 414 lts acero - Columbia

con Freezer 414 lts blanca - Kohinoor

con Freezer 414 lts acero - Kohinoor

con Freezer 414 lts negra - Kohinoor

Cíclica - Gafa

Cíclica - Gafa

Cíclica - Gafa

Cíclica - Gafa

- Cíclica - Gafa

Cíclica - Gafa

No Frost - Electrolux

No Frost - Electrolux

No Frost - Electrolux

No Frost - Electrolux

No Frost - Electrolux

No Frost - Drean

No Frost - Drean

No Frost R600 - Drean

Cíclica R600 - Drean

Cíclica R600 - Drean

Cíclica R600 - Drean

Cíclica R600 - Drean

Cíclica R600 - Drean

Cíclica R600 - Drean

BAJO MESADA R600 - Patrick

BAJO MESADA R600 - Patrick

BAJO MESADA - Patrick

BAJO MESADA - Patrick

Cíclica - Patrick

Cíclica - Patrick

Cíclica - Patrick

Cíclica - Patrick

Cíclica - Patrick

Cíclica - Patrick

LTS BLANCA - Philco

340LTS BLANCA - Philco

340LTS INOX - Philco

No Frost 455lts BLANCA - Philco

No Frost 455lts PLATA - Philco

Samsung

Samsung

Samsung

2 PUERTAS COLOR BLANCA - VERSIÓN INVERTER - BRIKET

2 PUERTAS COLOR INOX - VERSIÓN INVERTER - BRIKET

2 PUERTAS COLOR NEGRA - VERSIÓN INVERTER - BRIKET

Lavarropas

semi 7 kgs - Columbia

semi 7 kgs con bomba - Columbia

semi 10 kgs - Columbia

semi 10 kgs con bomba - Columbia

NEXT 10.12 PG ECO - Drean

NEXT 10·12 P ECO - Drean

NEXT 8·14 WCR ECO - Drean

NEXT 8·14 PG ECO - Drean

NEXT 8·14 P ECO - Drean

NEXT 8·12 ECO - Drean

NEXT 7·10 ECO - Drean

NEXT 7·09 ECO - Drean

NEXT 6·08 ECO - Drean

NEXT 6·06 ECO - Drean

NEXT 8.14 P DDR ECO - Drean

NEXT 8.14 P DDA ECO - Drean

NEXT 8.14 P DDB ECO - Drean

DESIGN GOLD 10.8 SI - Drean

GOLD 10.8 ECO - Drean

GOLD 10.6 ECO - Drean

GOLD 8.6 ECO - Drean

CONCEPT FUZZY LOGIC TECH V1 - Drean

CONCEPT 5·05 V1 - Drean

FAMILY 7 MAX - SEMI-AUT - Drean

FAMILY 6 ECO - SEMI-AUT - Drean

LTPK79SB - SEMI-AUT - Patrick

LTPK67SB - SEMI-AUT - Patrick

LRPK57SB - SEMI-AUT - Patrick

LRPK56SB - SEMI-AUT - Patrick

8514 - Aurora

8512 - Aurora

7510 - Aurora

6506 - Aurora

615 - Patriot

57 RT - SEMI-AUT - Patriot

56 RB - SEMI-AUT - Patriot

CARGA SUPERIOR DIGI FIT BLANCO - Gafa

CARGA SUPERIOR DIGI FIT PLATA - Gafa

CARGA SUPERIOR FUZZY FIT BLANCO - Gafa

CARGA SUPERIOR GAFA FUZZY FIT PLATA - Gafa

Silver 8.5Kg - LG

Blanco 8.5Kg - LG

6KG BLANCO - Philco

8KG BLANCO - Philco

Samsung

Samsung

Samsung

Samsung

Samsung

Samsung

Lavarropa carga superior 11kg Blanco - Whirpool

Carga superior 11kg Titanium - Whirpool

Carga superior 6kg Blanco - Whirpool

Carga superior 7kg Blanco - Whirpool

Televisores

50″ - Motorola

50″ - ULTRA HD Smart - LG

Smart TV 4K 50´ Sist Operativo Vid - Noblex

Smart TV 4K 50´ Sist Operativo Android Tv - Noblex

Smart TV 4K 50´ Sist Operativo Android Tv - Noblex

Smart TV 4K 55´ Sist Operativo Vid - Noblex

Smart TV 4K 55´ Sist Operativo Android Tv - Noblex

Smart TV 4K 55´ Sist Operativo Vid - Hisense

Smart TV 4K 58´ Sist Operativo Android Tv - Noblex

Smart TV de 50″ Ultra HD borderless Android - Philips

Smart TV de 50″ Ultra HD con Ginga - AOC

Smart TV de 55″ Ultra HD borderless Android - Philips

Smart TV de 55″ Ultra HD borderless Android Ambilight Philips

50 PULGADAS. DEFINICION ULTRA HD. TECNOLOGÍA ANDROID TV - Hyundai

50 PULGADAS. DEFINICION ULTRA HD. TECNOLOGÍA ANDROID TV - Hyundai

58 PULGADAS. DEFINICION ULTRA HD. TECNOLOGÍA ANDROID TV - Hyundai

58 PULGADAS. DEFINICION ULTRA HD. TECNOLOGÍA ANDROID TV - Hyundai

LED ADMIRAL 50″ AD50Q20 - Admiral

LED 55″ADMIRAL AD55Q20 UHD SM TV 4K. - Admiral

LED ADMIRAL 50″ AD50G22 Android - Admiral

LED 58″ADMIRAL AD58U20 - Admiral

LED 55″LG 55UP7750PSB 4K. LG

UHD 4K Smart TV Samsung

UHD 4K Smart TV Samsung

50″ - QÜINT

Frameless 50″ - QÜINT

LED L50P725 UHD Google TV-RV - TCL

LED L50P725 UHD Google TV-SO - TCL

LED L50P735 UHD Google TV - TCL

LED L50P735 UHD Google TV-SO - TCL

QLED L50C725 UHD Google TV-RV - TCL

QLED L50C725 UHD Google TV-SO - TCL

QLED L55C725 UHD Google TV-RV - TCL

QLED L55C635 UHD Google TV - TCL

LED L55P615 UHD Android TV-RV - TCL

L55P615 UHD Android TV-SO - TCL

L55P615 UHD Android TV-ME - TCL

L55P725 UHD Google TV-RV - TCL

L55P725 UHD Google TV-SO - TCL

L55P735 UHD Google TV T- TCL

L55P735 UHD Google TV-SO - TCL

SMART 50″ ANDROID - RCA

SMART 55″ ANDROID - RCA

SMART 55″ ANDROID - RCA

ANDROID TV HITACHI 50″ 4K CDH-LE504KSMART21 - Hitachi

GOOGLE TV HITACHI 50″ 4K CDH-LE504KSMART24 - Hitachi

ANDROID TV HITACHI 55″ 4K CDH-LE554KSMART21 - Hitachi

GOOGLE TV HITACHI 55″ 4K CDH-LE554KSMART26 - Hitachi

50 BGH ANDROID 4K UHD - BGH

50 TELEFUNKEN LED 4K UHD - TELEFUNKEN

