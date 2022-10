Dengue: casas con criaderos en Posadas bajaron de 9,5 a 6,5%

martes 25 de octubre de 2022 | 2:30hs.

Según los últimos resultados del Levantamiento de Índices Rápidos de Aedes aegypti (Liraa), Posadas tiene 6,5% en índice de viviendas con criaderos de mosquitos, lo cual implica un descenso con respecto al 9,5% registrado en la primavera del año pasado.

“Hemos ingresado a 7.207 casas en Posadas, lo que es un poquito más del 6% de las casas de toda la ciudad. Tuvimos 7.086 casas cerradas y 1.762 personas no nos han dejado ingresar al domicilio”, precisó sobre el último operativo el director de Vigilancia y Control de Vectores de la Municipalidad, Fabricio Tejerina, en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

En ese sentido, informó que “los índices se dividen por cuestión estadística en diferentes estratos que van del 1 al 12, siendo Itaembé Guazú el barrio más nuevo y donde encontramos menor cantidad de mosquitos. En donde encontramos más cantidad, con un índice de 9,2, es en Dolores Sur”.

Y continuó: “Cuando hablamos de estos números nos referimos al porcentaje de casas infectadas. Es decir, en Dolores Sur encontramos cada 100 casas. 9,2 con algún criadero de mosquito. En Itaembé Guazú, de cada 100 casas encontramos en 3,5 casas al Aedes aegypti. De ahí pasamos por diferentes barrios, pero en concreto el promedio de índice de vivienda en Posadas es 6,5”.

El funcionario destacó que si bien hubo un descenso considerable en la comparativa interanual, no se deben dejar de lado los cuidados preventivos de limpieza en el hogar.

Además, comentó que “un dato importante que nos da el Liraa es la cantidad de recipientes que son criaderos de mosquito en los hogares. De las 469 casas en las que se encontraron Aedes aegypti había 550 recipientes con larvas de ese mosquito. Esos recipientes corresponden al 55% de la principal categoría B, que es de los recipientes que no se eliminan pero que se utilizan poco”.

Por lo tanto, recalcó que “hay que tener mucho cuidado porque hay cosas que la gente no quiere tirar pero ocupa una vez al mes y en el patio, acumulando agua, se transforma en un criadero”.

Qué dicen los indicadores

El funcionario explicó que si se hace la comparativa respecto al momento de mayor riesgo, “en septiembre de 2015, antes de la epidemia, teníamos 12,5% y ahora tenemos 6,5%, es la mitad del riesgo”, eso quiere decir que el trabajo de prevención sirvió para disminuir en gran medida los espacios en los que se reproducen los mosquitos. Sin embargo, advirtió: “A veces tenemos pocos mosquitos pero muchas personas enfermas y el riesgo aumenta, es una cuestión probabilística”.

Por otra parte, los resultados del relevamiento arrojaron una disminución en la cantidad de recipientes que contenían criaderos de Aedes aegypti: “Antes, del 100% de lugares con criaderos de mosquitos, cerca del 90% eran Aedes aegypti y esta vez solamente fue el 70%; el 30% restante fue ocupado por otras especies de mosquitos”.

Sin embargo, Tejerina explicó que en comparación a los índices de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “lo óptimo es menos del 1%, después entre el 1 y el 4 es bueno, y entre el 5 y el 9 es alarmante”.

En ese marco, el funcionario instó a la población a que se redoblen los esfuerzos por controlar los patios, teniendo en consideración que es la estación más beneficiosa para que los insectos se propaguen.

Neumáticos y reservorios de agua

Los principales criaderos de larvas de Aedes aegypti son recipientes sin utilizar y neumáticos.

“Otro criadero que aumentó son los neumáticos: encontramos 104 entre motos, autos y camionetas”, señaló el director de Vigilancia y Control de Vectores.

Asimismo, añadió que en tercer lugar están los tanques de reserva de las zonas que suelen tener problemas con el agua. “Esos son grandes volúmenes de agua e implican un gran problema en relación al Aedes”, dijo.

“Más allá de la sequía no debería haber problemas al tener acceso a una fuente tan buena de agua como es el río Paraná, pero sabemos que existe el problema de la distribución. Lo que recomendamos a los vecinos que acumulan agua en los tanques es que la utilicen continuamente, que no lo dejen varios días. De ser así, que los dejen con tapa hasta utilizar el agua y si encuentran larvas de mosquitos, que eliminen el agua y rellenen de vuelta. Son tareas sencillas pero muy efectivas para no tener mosquitos en el lugar”, sugirió el funcionario.

A su vez, especificó que “se necesita una tapa hermética porque muchas veces puede quedar algún resquicio donde los mosquitos pueden ingresar a poner sus huevos”.