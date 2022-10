Tom Felton y Emma Watson hablan del amor que se tienen

martes 25 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Tom Felton, el actor de Harry Potter, publicó recientemente su autobiografía “Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard”. En sus páginas, el actor habla de su vida antes, durante y después de la franquicia, cuenta sus problemas de adicciones y cómo se recuperó y le dedica un especial capítulo a “su amistad” con Emma Watson. En realidad, siempre sintió algo más por su compañera, un “amor secreto” aunque esa relación no haya empezado de la mejor manera.

“La amaba y admiraba como persona de una manera que nunca podría explicarle a nadie más”, contó. Luego confesó: “Siempre he sentido un amor secreto por Emma, aunque tal vez no en la forma en que la gente querría escuchar. Eso no quiere decir que nunca haya habido una chispa entre nosotros.”.

Lejos de hacer alguna revelación inesperada, Emma Watson coincidió con su amigo dedicándole un tierno posteo. “Lo que tenemos es mucho más profundo que eso. Es uno de los amores más puros que he sentido en mi vida. Somos almas gemelas”, advirtió ella tras las declaraciones de Felton.