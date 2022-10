''No le paguen, ya no es más mi representante'': asegura Mauro Icardi sobre su ex Wanda Nara

lunes 24 de octubre de 2022 | 13:14hs.

La novela entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue generando nuevos y llamativos titulares. El último llega desde los propios medios turcos, y habla del supuesto cansancio del futbolista por el desgaste que generó esta “separación en cuotas” que viene teniendo con la madre de sus dos hijas. Tras la llegada de Wanda Nara a Estambul, la empresaria confirmó la separación de Mauro Icardi y no se alojó en la casa del futbolista, sino en un hotel. El delantero se cansó y anunció que rescindió el contrato de la rubia como su representante.



El rosarino pidió, según un medio de Turquía, que no le paguen una cláusula de un millón de euros. “No le paguen, ya no es mi representante”, pidió.

En medio de todo esto, al ver a su ex mostrarse cerca de L-Gante antes de irse de Buenos Aires y llegar a Turquía y confirmar la separación de Icardi, el jugador decidió cortar todo tipo de vínculo, sobre todo el laboral, y en una nota de un medio de allá anunció que le frenó el pago de una importante cifra a la que iba a acceder por ser su representante.

Imágen: fuente diario LaVoz.

En tanto, Wanda Nara regresó a Turquía y se reencontró con sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Benedicto, y las pequeñas Isabella y Francesca.

En medio de tanta expectativa por volver a ver a su familia, más aún cuando mantiene una tirante relación con Mauro Icardi, la empresaria compartió varios momentos con sus hijos.

Hospedada en un lujoso hotel de Estambul, Wanda se mostró con sus hijos en una publicación que recibió cientos de "likes" y comentarios. De hecho, uno de los que aplaudió el reencuentro de Nara con sus pequeños fue Maxi López, quien le dejó un significativo mensaje.