Largas filas en la oficina de Anses tras la apertura de la inscripción para el bono de $45.000

lunes 24 de octubre de 2022 | 9:44hs.

Durante el fin de semana, más de 100 mil personas se registraron al beneficio de manera online, mientras que este lunes el organismo habilitó una alternativa presencial para anotarse.

En Iguazú, se registran largas filas en la oficina ya que no es necesario sacar turno para proceder a la inscripción. Se trata del refuerzo alimentario que lanzó Anses es una asistencia para personas de 18 a 64 años que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad, que no cuenten con ningún tipo de ingreso y no cobren ninguna prestación, asignación o programa social del Estado nacional, provincial o municipal. El beneficio consta de un bono de $45.000 que se pagará en dos cuotas de $22.500 en noviembre y diciembre.

Pueden inscribirse al bono de 45 mil pesos las personas que no tengan:

Trabajo registrado (en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas y monotributistas sociales)

Jubilaciones y/o pensiones contributivas o no contributivas (tanto nacionales como provinciales y municipales)

El refuerzo también es incompatible con:

Prestación por Desempleo Potenciar Trabajo Beca Progresar Asignación por Embarazo para Protección Social Programas Sociales (tanto nacionales como provinciales o municipales) o quienes tengan hijas y/o hijos que perciban la Asignación Universal por Hija e Hijo o Salario Familiar Cabe destacar que desde el viernes está habilitada la inscripción al Refuerzo alimentario en su formato online.

Al momento de completar el formulario de inscripción, los postulantes deberán completar una declaración jurada que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio. No podrán tener registrado a su nombre. La inscripción virtual está abierta en Mi Anses. Se realiza con CUIL y Clave de Seguridad Social en https://www.anses.gob.ar/refuerzo-alimentario-para- adultos-sin-ingresos