Tomás Holder: el primer eliminado de la casa de Gran Hermano

lunes 24 de octubre de 2022 | 8:03hs.

Este domingo por la noche conocimos al primer participante que quedó fuera del reality en la primera gala de eliminación. Con una votación récord, el joven oriundo de Rosario abandonó la casa más famosa del país a una semana de su ingreso. Entre mucha polémica en las redes, el público decidió que Tomás Holder, abandone el reality show.

Santiago del Moro fue quién anunció la primera expulsión durante la transmisión de este Gran Hermano 2022 e invitó al participante al piso del estudio a reencontrarse con su familia y el público. Hoy lunes 24, por la pantalla de Telefe, el exparticipante será invitado al piso a conversar con el plantel sobre sus días dentro de la casa.



Holder había sido nominado por sus compañeros junto a Marcos Ginocchio, Agustín Guardis y Alfa Santiago, quien fue salvado por Martina Stewart Usher. Pero la jugada de los 'monitos' como se hicieron llamar, salió mal. Alfa quedó dentro de la casa y el polémico Holder por decisión de la gente, fue el primer eliminado del juego. Al conocer su salida, le dedicó unas palabras a sus compañeros: “La pasé muy bien, me llevo algo bueno de todos. Fue un juego en el que bien o mal me divertí, hice lo que pude y me voy con la cabeza en alto. Jueguen y disfruten la casa”.

Pero todo eso no alcanzó para impedir que los memes no se activen en las redes sociales:

"Yo pensé que iban a ser un poco más educados y no festejar" tiró Holder #GH22 pic.twitter.com/4pyDJyZrgq — Dɑi. (@daimartinnez) October 24, 2022

agustin cuando eliminaron a holder fue literalmente esto:

"I'm Stronger. I'm Smarter. I'm Better. I Am Better!" #GH22 pic.twitter.com/34dRAfS3SP — luu (@Luxd12w) October 24, 2022

Un besito al team Holder pic.twitter.com/aGrYn7KLUd — Maca 🎃 ➀➇➁ (@__heymacarena) October 24, 2022

Estos fueron algunos de los tuits más virales por parte de los haters del exparticipante de la casa. La alegría del público fue evidente.

Agustín Guardis sigue firme dentro de la competencia luego de sacar a Tomás Holder de la competencia.