La trama detrás del mayor secuestro de marihuana de la historia argentina

lunes 24 de octubre de 2022 | 6:03hs.

El inicio de la pandemia y las restricciones impuestas para intentar controlar el avance del coronavirus también tuvieron sus consecuencias en el negocio del narcotráfico. Las bandas, siempre acostumbradas a reinventarse y explotar el ingenio para transportar droga, tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias.

Y lo hicieron. Abandonaron el transporte en vehículos particulares acondicionados o mulas desde Misiones hasta las grandes urbes debido a los intensos controles. Apostaron, en tanto, al movimiento de grandes cargas en camiones con documentaciones apócrifas y precintos aduaneros que sólo pueden abrir personas autorizadas.

Esto hizo, mediante investigaciones complejas y procedimientos de rutina por parte de las fuerzas federales y provinciales, que se incautaron cargamentos increíbles de marihuana en Misiones o fuera de la provincia. Ocho, nueve, diez toneladas de droga en valores multimillonarios.

Sin embargo, nadie nunca pudo romper el récord: casi doce toneladas de “maría” interceptadas el 14 de febrero del 2018. Los delincuentes la intentaron mover en un camión térmico que llevaba una supuesta carga a Uruguay, pero no contaban que estaban siendo escuchados y seguidos. Sólo llegaron a San José.

Los implicados, todos misioneros, son Cristhian Gonseski, Mario Alberto Agüero y Gerardo Schmitt. Los atraparon en distintos controles de Gendarmería Nacional, luego de una investigación de más de seis meses coordinada por el Juzgado Federal de Eldorado. Fueron condenados a penas de 10 y 9 años de prisión por el Tribunal Federal de Posadas.

Roles y logística

El imputado Schmitt manejaba un camión que fue interceptado en San José. En su interior no había servilletas, como indicaba la documentación apócrifa con la que contaba la banda, sino toneladas y toneladas de marihuana a granel. El pesaje exacto arrojó 11.923 kilogramos, por lo que se convirtió en el mayor decomiso de la fuerza y la historia argentina hasta el momento.

Los otros dos implicados, en tanto, fueron atrapados en un control rutero sobre la ruta nacional 14 en Corrientes, cerca de Gobernador Virasoro. Según acreditó la investigación, en un Ford Focus estaban punteando la ruta para advertir sobre controles, lo que en la jerga comúnmente se denomina “barrido” o “punteo”.

Los efectivos de Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Eldorado de Gendarmería Nacional determinaron que la maniobra empezó a materializarse en los primeros días de enero de ese año, cuando Gonseski y Agüero cruzaron a Paraguay por Piray. Se cree que entonces fueron a buscar 2 millones y medio de pesos para comprar el vehículo para mover la droga.

El peso exacto de la droga fue 11.923 kilogramos.

Al día siguiente los dos imputados viajaron a la provincia de San Luis, donde compraron un semirremolque térmico Bonano. Agüero fue anotado como titular del vehículo, aunque se hizo una autorización para Schmitt, que tenía un carné de conducir profesional.

Incluso se determinó que el hombre había abandonado su trabajo como camionero para embarcarse en la ambiciosa empresa narco. Fue a buscar el vehículo a Buenos Aires, para traerlo luego a Posadas, a mediados de enero de 2018. Gonseski y Agüero llegaron a Posadas a verlo y hacer trámites correspondietes. Cristhian reportó que “está todo, mi patroncito” y luego recibió un mensaje: “Listo, amigo, tratá de poner en un lugar lindo eso. Que lleve y que guarde”.

En el mes siguiente la banda gestionó todas las habilitaciones para mover el camión y consiguió todos los documentos falsos para evitar los controles.

Consiguieron precintos y documentación trucha y cargaron la droga, que ingresó desde el país vecino. En su momento, fuentes de la investigación señalaron que la marihuana pudo haberse cargado en Garupá.

Mediante las escuchas y seguimientos a la banda, se determinó que Gonseski era el líder en suelo misionero y que respondía a un financista que le mandaba los mensajes desde Paraguay pero que nunca fue identificado más que por su apodo. El hombre, oriundo de Eldorado y con una condena por narcotráfico entre sus antecedentes, gestionó y organizó toda la logística.

“Vos quedate tranquilo, plata no es problema, eso es lo que sobra”, le dijo a su camionero cuando éste le pidió un anticipo para pagar su alquiler debido a que no estaba trabajando.

Los investigadores de Gendarmería siguieron todo mediante las escuchas directas y seguimientos. Así que los recaudos de la organización, que siempre se movió con mucho sigilo, fueron en vano.

La noche anterior al operativo realizado la noche del 14 de febrero, el presunto líder habló con su jefe en Paraguay y recibió la vía libre para actuar.

“Bueno, amigo, dale, sabés ya lo que tenés que hacer mañana, así que no hace falta que te esté llamando”, le dijo el financista NN. Y Gonseski respondió: “No hace falta nada, yo quiero saber si está todo en pie nomás”. Ante la respuesta positiva (“si!!!”) siguió con un “listo, no se habla más, no se habla más”.

El 14, mediante las comunicaciones hablaban, organizaban y especulaban sobre los controles ruteros y las posibilidades de ser detenidos, considerando que el único lugar donde podrían tener complicaciones era con la policía caminera de Entre Ríos. “Los verdes no te van a romper las bolas por eso”, decían. “Vamos a pedirle a Dios que salga todo bien y va a salir todo bien”, cerraron.

Gerardo Schmitt fue atrapado a la noche en un camino de tierra, a metros de la rotonda de San José, que une las rutas 105 y 14. Al parecer quiso evitar ese control, donde siempre está apostada la fuerza federal. A Cristhian Gonseski y Mario Alberto Agüero los atraparon en Tapebicuá, donde venían punteando.

Entonces surgieron algunos datos que develaron apuro o imprudencia para traficar semejante cantidad de droga. Es que de los dos accesos que se tienen a la caja térmica, el que se ubica en la parte lateral y del lado del acompañante, no llevaban colocados los precintos aduaneros correspondientes, como sí tenía el portal ubicado en la parte trasera del semirremolque.

Junto a esta irregularidad se notó además que dicha caja térmica no se encontraba encendida al momento de la inspección y que, a su vez, estaba desconectada. El camionero, oriundo de 9 de Julio, expresó que tenía que manejar hasta Entre Ríos y que allí se iba a hacer cargo otra persona.

El pesaje de la droga se llevó a cabo en el Escuadrón 50 de Posadas y demandó más de 30 horas. Los bultos de droga ocuparon todo el estacionamiento, a tal punto que tuvieron que mover varios vehículos. El olor, en tanto, era insoportable. Se sentía a varios metros del lugar, incluso en la vereda opuesta a la avenida

Condena

La investigación se cerró y fue enviada a juicio en 2020, cuando las cargas de droga caían en grandes cantidades por las razones expuestas al principio de esa nota. Finalmente el 5 de julio del año pasado los imputados llegaron a un acuerdo y recibieron su pena mediante un juicio abreviado. Cristhian Gonseski fue condenado a diez años de prisión como autor penalmente responsable de los delitos de transporte de estupefaciente agravado por la participación de tres o más personas en concurso ideal con asociación ilícita. Por los mismos delitos, pero como partícipes necesarios, recibieron la pena de nueve años Mario Alberto Agüero y Gerardo Schmitt.



En cifras

$2,5 millones

En los primeros días de enero dos de los acusados fueron a Paraguay a buscar dos millones y medio de pesos para comprar el camión.