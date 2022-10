Falleció Hugo Navarro, apasionado e innovador por los autos de rally

domingo 23 de octubre de 2022 | 10:02hs.

Falleció hoy en Posadas Hugo Navarro (74), un apasionado e innovador por los autos de rally y cuando más raros eran, mejor para él. Navarro siempre se destacó del resto por tener algo diferente. Primero fueron sus autos y después su equipo.

Durante su carrera corrió con un Citroën GS Palace, Chevrolet Corsa, Mazda 323, Citroën ZX y Peugeot 206, Pasó por la clase 1, 2, 3, N4 y N2. En el Misiones de Rally disputó 65 carreras con 7 victorias. Fue el primer campeón de la N4 con el Mazda 323 (1999) y el impulsor y bicampeón de la Clase N2 (2007 y 2008, además fue subcampeón de la N2 A en el 2009).

Fue un innovador y siempre se jugó por lo diferente, así se jugó por un Mazda 323, el primero auto 4x4 que corrió en el Misionero de rally, o saltó a un Chevrolet Corsa, el primer auto con inyección en correr en la provincia. En su taller por la avenida López y Planes se armó el primer Peugeot 206 para la Clase N2.

Claro que dentro de su equipo siempre hubo gente especial. Cuando Navarro debutó su equipo estaba compuesto por alumnos del Janssen que todavía estaban cursando y durante gran parte de su carrera se jefe de equipo fue Giro, el electromecánico no vidente que trabajó y sigue trabajando junto al rally Misionero.

Para recordarlo y recordarlo con cariño repasamos una entrevista que le dio la Revista Acelerando en el 2004

¿Cuándo nació su pasión por el rally?

Desde siempre, lo que pasó es que nunca tuve la oportunidad económica. Con los que yo tuve posibilidad de hablar siempre me tiraban grandes números, que estaba siempre fuera de mi alcance. Entonces me parecía una cosa imposible. Tuve la posibilidad de acceder a un Citroën GS, que fue mi primer auto de rally y que era un auto de desecho, por el estado en que estaba. Empecé a hacer mis números para ver si lo podía poner en condiciones y llegué a la conclusión de que si podía. A partir de ahí se comenzó a dar las cosas y fui mejorando.

Usted siempre se destacó por tener el auto diferente del parque, ¿cómo se dio esa circunstancia?

Primero fue casual, porque empecé con el Citroën GS que tuve y después se fue dando. Pero, por naturaleza, me gusta desarrollar las cosas, no me gusta comprar todo. En la provincia, hay gente capaz para desarrollar elementos de competición y no depender de Córdoba o de Buenos Aires. A mí me gusta desarrollar los autos.

¿Usted fue uno de los primeros en traer un 4 x 4 a Misiones?

Realmente fui el primero que compré un 4x4 porque el auto estaba en Misiones y era del sobrino de Landrisina que vino para correr un Mundial. El auto quedó en Posadas porque corrió unas fechas del Nacional. Yo lo descubrí, pero estaba a la venta. Se me ocurrió comprar el Mazda y con la ayuda de Miguel Marin, de Hugo Thomas que me dieron su apoyo psicológico por decirlo así, me anime a comprar el 4x4 y correr en la clase N4.

Se acuerda todos los autos que tuvo, ¿se anima a hacer un repaso?

Todos mis autos son diferentes. Empiezo con un Citroën GS Palace, que tenía 1200 cc., de la clase 7, (actual clase 1), tenía suspensión hidráulica, motor boxer, realmente con ese me divertí muchísimo. Después pasó a correr con un Chevrolet Corsa, que fue el primer auto con inyección que corrió en la provincia. Después corrí con el 4x4 que llamó la atención porque fue un Mazda y fue el único en el país corriendo. Después como estaba muy solo en esa clase, ya que Rosiak se fue a correr el sudamericano, Gabriel Vidal Rodríguez corría esporádicamente, realmente no tenía mucho sabor seguir y arme un Citroën ZX Volcán que es con el que corro actualmente. Trabajé mucho en ese auto porque había tenido un golpe muy fuerte, pero por suerte lo podíamos armar y estoy muy feliz porque me está dando muchas satisfacciones.

¿Qué siente cada vez que se sube al auto?

Yo siento una adrenalina muy especial cada vez que corro, pero por sobre todas las cosas, me hacen muy bien los jóvenes que me acompañan. Esa es otra cosa para destacar, porque siempre tuve un equipo especial. Cuando me inicie, todo mi equipo estaba integrado por alumnos del colegio Arnoldo Janssen. Tenía un sobrino que estaba estudiando y junto a unos amigos y empezaron a prepararme el auto, tal es así que uno de ellos es mi copiloto actual. Además, mi jefe de equipo es no vidente Horacio Nairiñak, conocido en el ambiente como Giro. Él es que me hace la puesta a punto del auto y toda la parte eléctrica, realmente es un genio. Sigo, pese a los años que tengo, que no son pocos, sintiendo adrenalina.

Su velatorio será en Casa Cúneo, avenida Francisco de Haro 3214 hasta mañana a las 9 y mañana se cumplirá su última voluntad con la cremación de sus restos.

Sus títulos

1999: Hugo Navarro-Guillermo Lloret (Mazda 323) Clase N4

2007: Hugo Navarro- Dario Streluk (Peugeot 206) Clase N2

2008: Hugo Navarro-Cristian Giménez (Peugeot 206) Clase N2

2009: Hugo Navarro-Cristian Giménez (Peugeot 206) Subcampeón de la Clase A de la N2