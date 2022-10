Con un caudal inestable, Cataratas deslumbró a miles de visitantes

domingo 23 de octubre de 2022 | 3:30hs.

Turistas de todas partes del mundo ingresaron ayer al Parque Nacional Iguazú y disfrutaron de paisajes realmente incomparables, con un gran caudal de agua que equivale a seis veces lo normal, que son 1.500 metros cúbicos por segundo.



Si bien el circuito Garganta del Diablo permanece cerrado y no existe aún una fecha probable de apertura, desde cualquier rincón de las pasarelas se pudo contemplar la fuerza del agua y se pudo sentir la bruma que esta genera al golpear contra las rocas.



Actualmente el 75% de los circuitos están habilitados, otro que permanece clausurado de manera parcial es el circuito inferior por desmoronamientos en el Salto Bosseti, zona que será revisada por geólogos el mes próximo.



Con este escenario, ayer los 275 saltos de las Cataratas del Iguazú, maravilla natural mundial, amanecieron con 9.450 metros cúbicos a las 8, dejando sorprendidos a cada uno de los visitantes, pero con el pasar de las horas y de forma progresiva comenzó a bajar y al finalizar la tarde el caudal se redujo a 8.600 metros cúbicos, con una tendencia a continuar descendiendo.



No obstante, esta reducción no modificó en gran manera el paisaje y el caudal del río brindaba este sábado la seguridad necesaria para que la empresa concesionaria de los paseos náuticos pueda brindar el servicio.



En la jornada de ayer, grupos de egresados, contingentes de brasileños y turistas de Buenos Aires fueron la mayoría entre el público, pero viajeros de China y de otros países europeos también se hicieron presentes durante toda la jornada y muchos optaron por recorrer el sendero Macuco, que sí se encuentra habilitado.



De esta forma, desde hace poco más de una semana el caudaloso río Iguazú se muestra inestable por acción de las lluvias en toda la región y la influencia de las represas aguas arriba en Brasil, con picos de hasta 16.000 metros cúbicos por segundo que hace diez días obligaron a cerrar el parque.



“Es la quinta vez que vengo a Cataratas, jamás la vi con tanta agua. Es increíble estar tan lejos del salto y poder mojarte con la bruma. La fuerza del agua por momentos mete miedo, pero es hermoso. Bueno, Cataratas con agua, sin agua, nublado, con lluvia y con arcoíris sorprende siempre”, dijo Eudival Rodrigues, turista de San Pablo que está alojado en Foz do Iguazú.



Los grupos de egresados que recorrieron los circuitos además de sorprenderse con las caídas de agua, lograron tomar contacto con la fauna, ya que durante todos los recorridos los coatíes, monos, urracas y tucanes permanecieron cerca de las personas.



“Los chicos están contentos, la mayoría no conocía y los que conocían reconocieron que es como si nunca las hubieran visto”, manifestó Rosario Milone, una de las acompañantes del grupo de egresados de Córdoba.



Durante la jornada de ayer ingresaron 4.564 turistas, se espera un número similar de personas para hoy, teniendo en cuenta que muchos misioneros que residen en cercanías a Puerto Iguazú aprovechan el espectáculo para volver a visitar Cataratas.

Confirman la identidad del turista fallecido

Las autoridades del Brasil confirmaron que el cuerpo hallado en aguas de ese país es del turista canadiense que el lunes cayó del salto Bosetti, en las Cataratas del Iguazú. Se trata de Sean Saraq (58), viajero canadiense. El día martes 18 a las 19 se halló un cuerpo flotando en el río del lado brasileño. Fue así que ayer la Policía Científica de Foz dio aviso a las autoridades argentinas que, tras la extracción de las huellas dactilares, pudieron establecer la identidad. La causa es investigada por el Juzgado de Instrucción 3 de la ciudad de Puerto Iguazú.