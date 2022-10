La banda sonora de los insectos en la selva misionera

domingo 23 de octubre de 2022 | 5:00hs.

La selva misionera tiene su propia banda sonora. Están las chicharras, que las escuchamos cantar. En realidad, los machos estridulan en su plan de conquista. Similares sonidos rítmicos realizan los grillos, con los agudos ‘cri-cri-cri’. Por lo tanto, si hay banda sonora, no podían faltar las luces y de eso, se encargan por las noches las taca tacas, que son las que iluminan campos y montes.



De acuerdo a las regiones tienen varios nombres, entre ellos bichitos de luz o luciérnaga y en guaraní ñakyra. No brillan tanto en la ciudad como sí en el campo, donde siempre estuvieron iluminando la imaginación de los niños y generaron hasta exitosas canciones infantiles, como describen las letras del contagioso chotis de Daniel Steffani interpretado por Fausto Rizzani con El Casamiento de la taca taca. Estos bichitos son algunos de los más llamativos, bulliciosos y conocidos en zonas como Misiones.



“Las taca tacas son bioindicadores muy eficientes de impacto ambiental”, reflexionan en un informe realizado para este matutino el magíster Fernando Mazur y la bióloga Florencia Restelli, bajo la supervisión del doctor Emanuel Grassi, director general del Instituto Misionero de Biodiversidad (Imibio).



También hay otros sonidos menos agradables para el ser humando, como el zumbido que escuchamos de los mosquitos, que nos generan temor porque actúan como vectores del combatido Aedes aegypti. En general, la alta biodiversidad es una muestra de la buena salud de una región. Entre sus funciones también están la de control de plagas o la actuación como polinizadores. Aunque también, como se dijo, algunas variedades representan una amenaza para los animales y en algunos casos para la población.



Los investigadores aclaran que el impacto ecológico generado por perturbaciones ambientales, como el crecimiento urbano, el uso de pesticidas, la deforestación, los incendios, puede disminuir la diversidad de especies de insectos y que esas perturbaciones en el ecosistema, puede causar la predominancia de insectos vectores de enfermedades para el ganado o seres humanos, como también la pérdida de los insectos que controlan enfermedades.



De esta manera, no todas las especies están de fiesta. Según los investigadores, algunas están en peligro de desaparecer. Pero así como hay amenaza de extinción, aparecen otros cientos de especies, producto de la mágica tarea silenciosa de la naturaleza, conformando el maravilloso hábitat de la selva misionera.



Según recientes estudios realizados en Misiones, la selva paranaense se destaca por albergar aproximadamente un 7 por ciento de la biodiversidad global.



Investigadores del Conicet quedaron sorprendidos de la diversidad de insectos que alberga el monte misionero. En tierra colorada capturaron alrededor de 75 mil insectos, en el marco en un documento destinado a comparar la diversidad de artrópodos en diferentes lugares del mundo mediante la obtención de los códigos de barras genéticos.



La investigación desarrollada en la provincia aporta otro dato: más del 80 por ciento no había sido registrado hasta ahora en la biblioteca de los códigos de barras genéticos a nivel global.



Para la tarea, concretaron el primer estudio en la Argentina, realizado en Misiones, mediante el Proyecto Global de Trampas Malaise. Además, la provincia fue la primera región del país en analizar cómo fueron variando los patrones de diversidad a lo largo del año e incidencia de las especies, a partir de las variables climáticas.



A su vez, destacan que, del proyecto global, la trampa colocada en la selva paranaense es la que más individuos y mayor cantidad de especies capturó a nivel mundial en un año de colecta. En Misiones, desde el Imibio detallan la tarea que vienen realizando. Del mismo modo, el trabajo silencioso desde hace varios años por integrantes del Programa de Investigación Entomología de Misiones, el Instituto de Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible y la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, detallan los trabajos realizados.



Destacan que durante el otoño y el invierno aumenta tanto la abundancia de insectos como su diversidad y concluyen que representa otro indicio de que en la selva paranaense existe todavía una diversidad importante de artrópodos por encontrar.



En definitiva, son suficientes razones para que la banda sonora de la selva siga haciéndose escuchar.

