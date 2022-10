Un final de película

domingo 23 de octubre de 2022 | 6:06hs.

Boca, líder de la Liga Profesional, intentará conquistar su segundo título del año cuando reciba a Independiente por la 27° y última fecha, en un cierre altamente emotivo ya que Racing también buscará coronarse en otro clásico, ante River, aunque depende de la suerte de los Xeneizes y una gran ayuda de su rival de toda la vida.



En ese contexto, Boca recibirá a Independiente en la Bombonera a partir de las 17 con el arbitraje del neuquino Darío Herrera y televisación de Espn Premium, y si gana será campeón.



A la misma hora en Avellaneda la Academia recibirá a River y para dar la vuelta olímpica necesita ganar y que a su vez Independiente le saque puntos a Boca, que tiene 51 mientras que Racing suma 50.



La definición de alto voltaje incluye otra serie de variantes, ya que Boca puede ser campeón también si obtiene el mismo resultado que Racing, es decir si ambos pierden o empatan, mientras que si quedan igualados en 51 puntos habrá una final a jugarse posiblemente el miércoles próximo en cancha neutral y con ambas hinchadas.



Boca, dirigido por Hugo Ibarra, quedó como único puntero tras imponerse hace apenas 48 horas sobre Gimnasia por 2-1 en el bosque platense, en un partido en el que sufrió la baja significativa de Darío Benedetto, un lesionado más para un plantel que está agotado desde lo físico.



Es que Boca fue protagonista durante todo el año, con la obtención de la Copa de la Liga, llegó a los octavos de final de la Copa Libertadores y, además de la Liga Profesional, es semifinalista de la Copa Argentina (el próximo rival será el descendido Patronato).



Racing, en tanto, luce mejor en la recta final dado que desde principios de junio cuando quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y también en la Copa Argentina, únicamente compitió en el certamen local y eso le permitió concentrarse en un único objetivo.



En el caso de Boca, las lesiones marginaron en la recta final al capitán Marcos Rojo (rotura de ligamentos), al santiagueño Exequiel Zeballos hace más tiempo y por una seria lesión en el tobillo, y también al colombiano Sebastián Villa durante 40 días hasta que pudo reaparecer el domingo pasado en Rosario ante Newell’s y luego tuvo un ingreso destacado en La Plata.



En ese contexto, Ibarra diagramará un equipo que tendrá en la ofensiva a Luis Vázquez en reemplazo del Pipa Benedetto para acompañar a Luca Langoni, la gran aparición de las divisiones inferiores del club con goles decisivos que elevaron al equipo a la cima.



Por su parte, el colombiano Frank Fabra, autor del primer gol en la victoria en La Plata, también será de la partida pese a que esta al límite en lo físico por una molestia en el isquiotibial derecho.



El tema a definir por Ibarra pasa por darle o no la titularidad a Villa. Si juega el colombiano Boca atacará con tres delanteros, y si empieza entre los suplentes el equipo lucirá un 4-4-2 con el dúctil Cristian Medina en la zona media, en este caso saldría del equipo Juan Ramírez.



Independiente, por su parte, se encontrará ante un escenario incómodo, ya que con una campaña mediocre con apenas 34 puntos y sin haberse clasificado para ninguna copa internacional, asumirá un partido en un final de campeonato que coronará a alguno de sus dos máximos rivales: Boca y Racing.



Los Diablos Rojos asumirán el último partido en el ciclo del entrenador Julio Falcioni, quien no continuará en el club en 2023.



Racing llega a este final lamentando los puntos que dejó en el camino cuando sólo se dedicaba al torneo doméstico. Los puntos que dejó en el camino ante Tigre, Arsenal y San Lorenzo como local (obtuvo dos de nueve) le pasan factura al equipo de Fernando Gago, que en este último tramo no jugó de manera muy atildada pero fue más práctico y efectivo, lamentando la rotura de los ligamentos de Emiliano Vecchio, quien se transformó en su principal generador de juego.



River, el “convidado de piedra” en un Cilindro que estará repleto, será un rival que esta aún conmocionado por la ida de su DT Gallardo, que no logró objetivos en este 2022, y que no contará con el colombiano Juan Fernado Quintero (suspendido) y el uruguayo Nicolás De la Cruz (lesionado), pero si con el colombiano Miguel Borja y del defensor Milton Casco, quienes cumplieron con sus sanciones.



Es el epílogo del exitoso ciclo del Muñeco Gallardo en River y no suena lógico que alguien desee ponerle el broche final a esta maravillosa etapa, con 14 títulos logrados, con un derrota ante Racing.

Gimnasia va por la clasificación a la Libertadores

Gimnasia visitará a Talleres en busca de un triunfo que le asegure su clasificación a la Copa Libertadores 2023 en la última fecha de la Liga Profesional.



El encuentro comenzará a las 14.30, contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina y será televisado por TNT Sports.



Sin victorias en sus últimos tres partidos y ya fuera de la pelea por el campeonato, el equipo de Néstor Gorosito irá por su objetivo de mínima: ingresar al torneo de clubes más importante del continente.



Por su parte, Huracán visitará al descendido Patronato desde las 17 en Paraná, con el arbitraje de Fernando Rapallini y la televisación de Espn.



Además, Banfield recibirá a Sarmiento desde las 12 con televisación de Espn Premium y con el arbitraje de Pablo Giménez.