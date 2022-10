Boris Johnson volvió al país y se perfila como candidato

domingo 23 de octubre de 2022 | 6:02hs.

El exprimer ministro británico, Boris Johnson, regresó ayer a Londres, tras sus vacaciones en el Caribe, en medio de la fuerte hipótesis de que será candidato a volver a ser jefe de Gobierno tras la renuncia de Liz Truss.



El canal local Sky News mostró un avión de British Airways que aterrizó en el aeropuerto de Gatwick, y en el cual estaba Johnson, quien aún no hizo ningún anuncio oficial sobre su candidatura.



Tres nombres surgieron hasta el momento para reemplazar a Truss: la actual ministra de Relaciones con el Parlamento, Penny Mordaunt, que presentó su candidatura el viernes; Rishi Sunak, exministro de Finanzas que había perdido ante Truss a inicios de septiembre; y Johnson, que renunció en julio tras una sucesión de escándalos.



Quien sea que asuma las riendas del país se enfrenta a un partido fracturado por las divisiones, con la oposición laborista en lo alto de las encuestas y una grave crisis económica, con caos en los mercados y una inflación que toca máximos en décadas.



El combate entre Johnson y Rishi Sunak dominaba este sábado las portadas de la prensa británica. “Johnson y Sunak lideran la carrera mientras se evaporan las esperanzas de unidad”, tituló The Independent. Mientras que The Guardian escribió: “Las tribus conservadoras parten a la guerra”.



El portal político Guido Fawkes, que sigue de cerca los apoyos de los diputados a cada posible candidato, registraba hasta este sábado unos 107 “votos” para Sunak, 71 para Johnson y 25 para Mordaunt.