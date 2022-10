El BID analiza girar U$S 500 millones más a la Argentina

domingo 23 de octubre de 2022 | 6:02hs.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analizará la posibilidad de desembolsar 500 millones de dólares a la Argentina para apoyar la “estabilidad macroeconómica” del país, luego de que el organismo girara un crédito por U$S 702 millones el pasado jueves, gestionado por el ministro de Economía, Sergio Massa, durante su reciente viaje a Washington.



El organismo crediticio destacó que la Argentina es un “socio clave”. Los vicepresidentes del BID, Richard Martínez Alvarado y Benigno López Benítez, se reunieron con Massa, para analizar el “apoyo a la estabilidad macroeconómica de la Argentina”.



“#Argentina es un socio clave del BID. Los VP R. Martínez y B. López revisaron con el Ministro @SergioMassa nuestro apoyo a la estabilidad macroeconómica del país, con U$S 700 millones ya desembolsados y una operación de U$S 500 millones a ser discutida pronto por nuestro Directorio”, publicó el BID en su cuenta oficial de Twitter.



La referencia del organismo tiene que ver con el crédito que titular del Palacio de Hacienda firmó el 14 de octubre cuando fue recibido por la titular interina del BID, Irena Mejias Chacón. Según se consignó, los fondos serán de libre disponibilidad y podrán ser computados para engrosar las reservas.



Massa acudió al BID acompañado por el responsable en las relaciones con los organismos, Marco Lavagna, y su asesor para Asuntos Internacionales, Gustavo Martínez Pandiani.



BID en Argentina

En su visita al país, Martínez también visitó proyectos en marcha de mejoramiento en el barrio San Martín y de agua y saneamiento en Benavídez, que lleva adelante Aysa.



Además, el ecuatoriano conversó con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre los proyectos que el BID financia en la Ciudad y los planes a futuro.



En Benavídez, partido de Tigre, el vicepresidente del BID ratificó, ante la presidenta de Aysa, Malena Galmarini, que en noviembre se analizará un desembolso por U$S 150 millones para infraestructura sanitaria.



Al respecto, Martínez destacó que aún quedan proyectos en conjunto con en los que se seguirá trabajando con Aysa: “Lo que se viene hacia adelante es la presentación al Directorio Ejecutivo del BID para su discusión un préstamo de 150 millones de dólares para la siguiente fase del programa”.



“Estamos muy contentos de cerrar el año en estas condiciones, sobre todo de que las personas de menos recursos puedan favorecerse de este tipo de obras que son de largo plazo y para el beneficio múltiple”, aseguró.