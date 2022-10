Biofábrica apunta a biocontroladores con el fin de eliminar los fungicidas

domingo 23 de octubre de 2022 | 6:05hs.

La Biofábrica de Misiones se encuentra trabajando activamente en la búsqueda de mejores técnicas de producción, que permitan cultivos orgánicos y sin la utilización de fungicidas. Por esta razón, ya comenzaron con estudios de biocontroladores, con el fin de avanzar en una chacra más saludable y amigable con el medioambiente.



El organismo es el primero en toda la provincia que obtuvo la autorización del Ministerio de Ecología para el ingreso de dichos biocontroladores, que son pequeños insectos capaces de eliminar diversas plagas alojadas en las plantaciones.



Sobre esta tarea se refirió la ingeniera química Carina Buttner, directora técnica de la planta que produce bioinsumos y responsable del manejo integral de plagas en el cannabis. En diálogo con El Territorio explicó que “hace unos meses, compramos biocontroladores que son insectos predadores de otros insectos. Este insecto bueno come al otro malo”.



“Actualmente probamos con dos biocontroladores, uno es un ácaro que se llama amblyseius swirskii; Y después tenemos orius insidiosus, que es una chinche. El amblyseius es predador de la mosca blanca y la arañuela roja que son plagas que afectan el cultivo. Y el orius es predador de los trips que también es una plaga”, expresó.



En ese sentido, dijo que es importante prestar atención a las plagas ya que “debilitan a la planta pero además son vectores de enfermedades. Si una planta está enferma ellos succionan allí y propagan la enfermedad a otras plantas”.



“Es la primera vez que se utiliza en la provincia, Ecología nos aprobó estos dos insectos. Hasta el momento los estuvimos probando en el cultivo de cannabis, ya que este cultivo no permite ningún uso de químicos para el control de plagas y enfermedades. Entonces podés usar productos orgánicos como los bioinsumos y los bicontroladores, nosotros usamos las dos cosas”, manifestó.



Forma de trabajo

Buttner detalló la metodología de trabajo que llevan adelante en Biofábrica y recalcó que “de estos dos biocontroladores que estamos usando, el orius es un predador que sin el trip se muere, se alimenta sólo de eso. En cuanto al amblyseius, sí se puede traer de manera preventiva”.



“Lo que se hace acá en Biofábrica es semanalmente un muestreo de plagas y enfermedades. Se muestrean plantas al azar, se examinan hojas, tallos, y si encontramos los insectos plagas recién traemos el insecto predador, porque si no el predador se puede morir”, ratificó.



Al tiempo que determinó que “cuando aplicamos los biocontroladores lo llamamos ‘suelta’, siempre en lugares cerrados. Es la primera experiencia en la provincia, después Ecología evaluará los resultados positivos. Desde julio, agosto estamos haciendo las sueltas, cada quince días más o menos y todas las semanas se evalúa. También es nuestra referencia para saber si las plagas aumentaron o disminuyeron desde que se soltaron los biocontroladores, por eso se va siguiendo semanalmente”.



Del laboratorio a la chacra

Se busca trasladar los conocimientos científicos a las chacras.



La especialista resaltó que la idea es que más adelante se pueda llegar a trabajar en planes con los productores. “Quizás más adelante se plantee si hay productores con la estructura necesaria para realizar la suelta de biocontroladores. Estos insectos los traemos de Buenos Aires o bien Corrientes, son autóctonos”, dijo.



Asimismo, dijo que estas plagas como la mosca blanca, pulgones, arañuelas rojas, son muy comunes en las chacras misioneras. “Hoy específicamente estamos trabajando en cannabis, pero Biofábrica tiene otros cultivos y son plagas comunes”, dijo Buttner.



“Naturalmente hay biocontroladores, pero no es la cantidad que se puede obtener a través de una empresa. En la naturaleza se da sí esta relación con el predador, al igual que pasa con los animales más grandes. Un ejemplo es la vaquita de San Antonio, son insectos predadores”, comentó.



“Todo el tiempo se hacen capacitaciones para productores, viveristas, sobre productos orgánicos, bioinsumos. Tratamos de que este conocimiento y trabajo que estamos haciendo se pueda transmitir y trasladar al productor. Nuestro slogan en Biofábrica es ‘tecnología al alcance del productor’, lo que resume todo”, concluyó.

También se avanza con los bioinsumos

La ingeniera química Carina Buttner recalcó que Biofábrica hace un trabajo profundo de concientización sobre la eliminación de productos químicos en los cultivos, ya que los mismos “no sólo matan a las plagas que querés controlar sino también a aquellos organismos benéficos”.



“Biofábrica cuenta con una planta que produce bioinsumos, que son productos en base a microorganismos y vegetales que son aplicados al agro. De esta manera, Biofábrica aisló un hongo trichoderma, que controla a otros hongos y actúa como fertilizante. Este hongo es autóctono, salió desde el suelo de Misiones. Lo que se hace entonces es primero las pruebas sobre las enfermedades que controla, después se lo multiplica sobre un sustrato y se comercializa. Este producto se aplica en todos los cultivos de Biofábrica y también en cannabis”, contó.



Justamente dentro de Biofábrica, además de cannabis, se produce caña de azúcar, banano, mandioca, hortícolas como lechuga, acelga, brócoli, además de productos forestales y especies nativas, entre otros.



Se busca disminuir de esta manera el uso de productos químicos por lo que los biocontroladores y bioinsumos son clave en este sentido.

