Los mosquitos, importantes para el equilibrio biológico

domingo 23 de octubre de 2022 | 6:05hs.

El investigador Fabricio Tejerina, biólogo y director de Vigilancia y Control de Vectores de la Municipalidad de Posadas, explicó en diálogo con El Territorio la importancia de los mosquitos en los ecosistemas. Resaltó que sólo una cantidad ínfima de estos insectos son transmisores de enfermedades. Y que es muy desaconsejable su combate masivo con insecticidas, ya que pueden desarrollar tolerancia y ampliar luego el número de su población.



“En el mundo hay más de 3.500 especies de mosquitos y en Misiones existen más de 135. Son insectos de la familia diptera es decir que tiene un par de alas y su otro par de alas está modificado, al igual que las moscas y los tábanos. Son insectos que necesitan de ciclos acuáticos donde están los huevos y larvas y luego un ciclo terrestre aéreo para el insecto adulto”, comentó el investigador.



Y resaltó “de las 3.500 especies que hay en el mundo, muy pocos transmiten enfermedades, menos del 1%”.



Tejerina recordó que “los mosquitos se reconocen por lo molestos que son y por las picaduras que producen. Aunque no transmitan enfermedades molestan mucho, generan alergias en la piel. El mosquito sí o sí necesita de sangre para poner sus huevos. Sólo la hembra es la que pica”, detalló como datos particulares de los insectos.



Recordó que entre los mosquitos más célebres por las enfermedades que transmiten, quizás el más conocido en nuestra región es el Aedes aegypti. Destacó que no es originario de América, sino que llegó desde África, muy posiblemente a través de barcos que traficaban esclavos desde ese continente. “El mosquito se fue distribuyendo y se adaptó muy bien a toda la zona subtropical del planeta. Se adaptaron a poner sus huevos en recipientes artificiales con agua”.



Tejerina recordó que otro mosquito similar al aedes aegypti (sería como su primo) fue un importante difusor del Dengue en Asia pero ahora se lo encuentra en toda América. Entró por Estados Unidos y desde allí fueron bajando hasta llegar a Misiones. Se lo ha encontrado también en Corrientes.



“El Aedes aegypti también es el transmisor de la fiebre amarilla que fue importante en la Argentina hasta el año 1872. En la selva misionera tenemos otras dos especies de mosquitos que mantienen el ciclo zoonótico entre los primates que luego transmiten la enfermedad al ser humano”, recordó el biólogo.



Tejerina apuntó que luego hay otros mosquitos que generan daños económicos al ganado vacuno. Al generar molestias a los animales estos dejan de comer por las picaduras que reciben.



Estrategas de la supervivencia

Explicó que los mosquitos son insectos que tienen estrategias para poder sobrevivir. Una de las principales es su gran poder de reproducción para conservar su especie.



“Al reproducirse mucho tiene mucha variabilidad, lo que les permite conquistar diferentes ambientes donde vive el humano. Así se va aclimatando y conquistando lugares más al sur de Argentina. Hoy ya se encuentran mosquitos en la zona de Cuyo, en una región árida”.



Sobre la adaptación a entornos hostiles, Tejerina recordó que se debe tener cuidado con promover su mayor resistencia a ataques químicos en las ciudades.



“Con adaptaciones, por ejemplo, hay grupos de mosquitos que se vuelven resistentes a los insecticidas. Esto es peligroso porque en un caso de zona de contagio de dengue, ya será muy difícil pararlos con aplicaciones químicas. Por ello está desaconsejado su ataque masivo con químicos, como forma de control. Salvo cuando se trate de una zona de mucho contagio de dengue”.



En cuanto a la utilidad económica que les encontró el ser humano a los insectos, Tejerina recordó que en muchos casos “varias especies de insectos se usan en forma de harina para agregar proteína a algunos alimentos, que pueden destinarse a animales o en algunas sociedades son consumidos por las personas”.



Agregó que en lo particular “el mosquito es tenido en cuenta para su reproducción como alimento para la cría de pescados. Resultan un complemento económico para el alimento de alevinos y más allá de esto no se conocen muchos otros usos económicos. Pero sí son muy importantes como integrantes de un circuito biológico, ya que son la comida de otros animales”.

Las vaquitas de San Antonio comen cientos de pulgones

Las vaquitas de San Antonio llegan a consumir 800 insectos plagas por ciclo.



En Mendoza años atrás una experiencia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) resaltó los beneficios de la cría de vaquitas de San Antonio como protectoras ante el ataque de algunos insectos. En tal sentido, Carla Chiandussi, técnica especialista en cría de enemigos naturales de plagas, recordó el interés generado con la propuesta. Así, en diálogo con El Territorio, la investigadora del Inta La Consulta en Mendoza dio detalles de los beneficios de tener estos aliados naturales en huertas y en plantaciones.



“Hace un año y medio que no las estamos criado más. Nosotras investigamos el poder tener un método de cría casero, pero no llegamos a una evaluación de campo. El trabajo se fundamentó en determinar los tipos de insectos que eran comidos por las vaquitas, la cantidad que podían comer por día, las plantas donde les gusta estar, entre otras cuestiones”, recordó la técnica, quien junto a Silvina Panonto habían realizado el estudio.



Chiandussi apuntó que, aunque no fueron estudiadas en detalle, se sabe que “las vaquitas son predadoras de insectos de cuerpo blando. Hay varias especies que tienen predilección por los varios pulgones y después hay otra especie que prefiere las arañuelas que es otra de las plagas más comunes en varios cultivos”.



A raíz de su trabajo relató que recibieron consultas de todo el país. “Mucha gente nos escribió porque querían armar un determinado cultivo orgánico y nosotras les facilitamos una guía o los asistimos telefónicamente porque en general eran gente de otras provincias. También recibimos preguntas desde escuelas y hasta productores particulares. Nos han llegado a preguntar hasta gente que cultiva cannabis medicinal porque quieren cuidar que su cultivo sea lo más orgánico posible”, recordó.



Aliada con varios nombres

Conocidas con el nombre de chinitas, mariquitas, catarinas o vaquitas de San Antonio, según el país en el que se las mencione, los Coccinellidae son una familia de insectos coleópteros de gran acción predadora destacados como herramienta de control biológico de plagas.



El trabajo de Chiandussi y Panotto de 2019 a través de una publicación del Inta dio detalles de su potencial como aliadas. “Llegan a consumir hasta 800 insectos plagas a lo largo de su ciclo”, detalló la Chiandussi en aquel momento y destacó su “acción predadora significativa”, tanto en su estadio larval como adulto, sobre insectos de cuerpo blando. Entre las plagas que consume están los trips, pulgones y arañuela.



Por su parte, Silvina Panonto agregó que “es muy importante que estos procesos de control biológico se implementen en las chacras”. Y aseguró que esta herramienta es uno de los principios de una serie de cuestiones de manejo sustentable que deberían respetarse para que un cultivo sea agroecológico.



Para iniciar con la cría, la especialista recomendó, antes que nada, “realizar un recorrido del entorno para registrar las especies presentes, la proporción en la que se encuentran, analizar la relación predador plaga y hospedero, e identificar los momentos del día oportunos para la recolección”.

Principales enfermedades transmitidas por mosquitos

El mosquito actúa como vector de varias enfermedades. En Misiones la más conocida es el dengue.Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti.



Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad.



El contagio sólo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna.



Sin embargo, aunque es poco común las mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés durante el embarazo.



El zika

El zika es una enfermedad viral transmitida también por la picadura del mosquito Aedes aegypti pero también se puede contraer a través de relaciones sexuales, según consigna el Ministerio de Salud de la provincia.



Tras la picadura del mosquito, los síntomas de la enfermedad aparecen generalmente después de un período de incubación de 3 a 12 días.



La fiebre chikungunya

La otra enfermedad viral causada por el virus chikungunya, es también transmitida por la picadura de un mosquito Aedes aegypti infectado.



El nombre significa “aquel que se encorva” ya que describe la apariencia inclinada de las personas que lo padecen por los fuertes dolores musculares y articulares que provoca.



Se transmite cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada con fiebre chikungunya y luego pica a otras personas, les transmite esta enfermedad.



Al momento no existe vacuna ni tratamiento específico, sino que se tratan los síntomas para aliviarlos hasta que transcurra el proceso viral. En la mayoría de los casos, el tratamiento es ambulatorio y consiste en controlar el dolor y la fiebre.



Eliminar criaderos de mosquitos

Al igual que en el caso del dengue, como no existe una vacuna, la mejor forma de prevenir la fiebre chikungunya es disminuir los lugares donde se puedan criar mosquitos. Es decir eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).



Dando vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores, botellas). Y cambiando el agua de bebederos de animales, colectores de desagües, entre otras medidas.

