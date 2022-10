Una marea rosa para concientizar y prevenir el cáncer de mama

domingo 23 de octubre de 2022 | 6:04hs.

En el marco de la actividad central del Mes Rosa, un gran número de personas se concentraron en El Brete para participar de las maratones solidarias y actividades físicas impulsadas por la fundación Actitud Misiones con el fin de tomar conciencia y enfatizar el control para prevenir el cáncer de mama.



El evento tuvo la participación de muchos padres que llevaron a sus niños para que toda la familia sea partícipe. Además de lo deportivo, contó con la participación de equipos de salud que estuvieron a disposición para consultas y recomendar a que las mujeres mayores de 40 años accedan a los chequeos.



“Tenemos la sensación de haber hecho algo que va a servir a la comunidad al visibilizar la necesidad de los controles en una población como la de las mujeres en uno de los cánceres más comunes como lo es el de mama. Nos da la sensación de la misión cumplida, año tras año, porque salimos de la zona de confort del escritorio y vamos a buscar informar a la comunidad y el contacto con la gente que por ahí no tiene el hábito de ir a un consultorio”, explicó a El Territorio la ginecóloga Alejandra Méndez, fundadora de Actitud Misiones.

Miembros de Actitud Misiones entregaron premios a los atletas. Foto: Joaquín Galiano

A lo que agregó: “Mucha satisfacción, nosotros tenemos un equipo con el que venimos trabajando hace años. Todos, aparte de hacer nuestro trabajo de rutina, cuando nos juntamos y hacemos las tormentas de ideas salen cosas maravillosas”.



En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebró el miércoles, la Maratón Rosa registró más de mil personas inscriptas para las carreras de 5 y 10 kilómetros, con inscripción gratuita, pero con el aporte de un alimento perecedero.



A eso se sumaron las personas que participaron de la caminata de 2,5 kilómetros.



Durante la jornada se repartió folletería y material informativo de diferentes instituciones, empresas y organismos del Estado que acompañan a la fundación organizadora.



“Esto tuvo una difusión que comenzó hace 20 días y la convocatoria fue impresionante, nos impulsa mucho la gente, su energía, a pesar de que fue un año difícil desde lo económico y las empresas no podían hacer una proyección de precios, la voluntad movilizó todo. Fue fundamental poder juntarnos con otras fundaciones para que salga esto que emociona”.



La detección precoz

Hace algunas semanas al ser consultada por este medio Méndez indicó que “el estudio dura 10 minutos, es simple y no invasivo” y permite diagnosticar, dependiendo el tipo de mama, un 97% de la patología y observar un cáncer mínimo en sus estadios iniciales. En el caso de mamas densas, que alrededor del 40% de las mujeres las tienen, se solicitan estudios complementarios.



A su vez, indicó que “la sobrevida de las pacientes aumentó en un 40% gracias a las campañas de prevención y las mamografías, por eso este mes es importante que vayamos a hacernos controles para detectar ese inicio de los cánceres cuando son pequeños, asintomáticos y cuando podemos detenerlos dentro de la mama”. Por otra parte, Lilian Tartaglino, secretaria de Salud, Ambiente y Desarrollo Humano de Posadas, manifestó: “El cáncer de mama detectado a tiempo tiene más de 90% de posibilidades de curación. Es el más común en mujeres en Argentina y el que causa la mayor cantidad de muertes”.



En tal sentido, la funcionaria también resaltó que tanto las mujeres como los hombres pueden desarrollarlo. “Si bien cuidarnos y ocuparnos de nuestra salud es una tarea de todo el año, en octubre, como mes de la concientización del cáncer de mama, queremos generar conciencia sobre la importancia de realizar estudios de rutina y detección precoz”.



En especial, instó a tomar estas medidas si en la familia hay antecedentes de cáncer, como también “si la menstruación se inició antes de los 12 años, si tienen menopausia tardía o si tuvieron a la primera hija o hijo luego de los 30 años, o no tuvieron”.



Sobre la jornada

Desde 2004 y de forma ininterrumpida, la fundación realiza en octubre estas jornadas y hace cinco años se sumó la maratón. El objetivo es concientizar sobre la importancia de hacerse los controles e instalar la recomendación de comenzar con las mamografías a los 35 años y desde los 40 realizarlas anualmente. Además de promocionar toda la infraestructura con la que cuenta la provincia para el acceso gratuito a diferentes estudios de prevención, como los mamotest presentes en los hospitales de nivel III de la provincia.

Con un sol radiante, el disfrute y la energía se vieron en cada participante. Foto: Joaquín Galiano

Al finalizar la carrera se realizó una ceremonia de premiación para los ganadores de la maratón, además de sorteos para el público y los participantes en general. Igualmente, como todos los años, además de las carreras, se realizaron clases de zumba y otras actividades de concientización. Asimismo la Fundación Bronislada Kruchowski de Szychowski se sumó a la campaña #saberquesepuede, de Actitud Misiones, con la donación de 100 vouchers de mamografías sin cargo para mujeres mayores de 40 años, que no se hayan realizado una mamografía en los seis meses previos y que no cuenten con obra social.