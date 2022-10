El presupuesto 2023 se aprobaría el martes en la Cámara de Diputados

domingo 23 de octubre de 2022 | 6:02hs.

La sesión de la Cámara de Diputados en la que se buscará aprobar el proyecto de ley de presupuesto para el 2023 ya tiene fecha y horario: será el martes próximo a las 12.30.



La cita promete una larga jornada de debate político sobre las proyecciones económicas que se esperan para el año próximo en el marco de una pulseada federal en la que cada provincia busca llevar agua para su molino.



A esa sesión se llega después que el oficialismo nacional lograra conseguir un dictamen de mayoría el jueves pasado durante la reunión de la Comisión de Presupuesto, que dejó el camino allanado para que el martes que viene el proyecto logre su aprobación.



El dictamen fue posible gracias al acompañamiento del diputado misionero Diego Sartori y del cordobés Ignacio García Aresca, que ayudaron al bloque del Frente de Todos a tener las firmas necesarias, porque la oposición de Juntos por el Cambio pidió más tiempo para analizar las cerca de 30 correcciones que se hicieron al texto original.



Más allá de la negativa de la oposición a acompañar el dictamen, se descuenta que el martes próximo la ley de leyes logrará ser aprobada. Luego será enviada al Senado de la Nación, en el que también se proyecta su aprobación antes de que termine el mes de noviembre y se cierre el periodo de sesiones ordinarias del Congreso.



El presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, se refirió a las características del dictamen de presupuesto y dijo que “los atributos que tiene este proyecto son positivos y podemos decir que hoy tenemos un dictamen que es mejor al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo porque es superador “ y destacó que “los pedidos de incorporaciones le dan a este presupuesto una diversidad de miradas muy amplia”.



En una primera instancia, el Frente de Todos buscó asegurarse la mayor cantidad de votos propios. En ese sentido, el ministro de Economía, Sergio Massa, dio el visto bueno el jueves para ampliar varias partidas de gasto social, uno de los principales cuestionamientos de los diputados de La Cámpora, el Frente Patria Grande y los movimientos sociales.



Las correcciones del presupuesto

En las más de 30 modificaciones que tuvo que hacer el oficialismo para lograr que los diputados de otros espacios políticos acompañen el presupuesto realizado por el equipo económico que dirige Sergio Massa, figura una cuestión esencial para la provincia de Misiones que es el agregado del artículo 126 que autoriza la creación de áreas aduaneras especiales, con la que se entusiasman en la tierra colorada.



En ese conjunto de modificaciones también se incluyó la obligación de que los jueces paguen el impuesto a las ganancias, ampliación de la lista de obras de infraestructura en todo el país, aumento de partida para el Ministerio de Educación y para la protección de los bosques nativos y un plan de pago para que las provincias hagan frente a las deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Camesa).



También fue modificada la partida de subsidios para el transporte de pasajeros del interior del país, una cuestión que recibió un pedido fuerte desde todas las provincias que en estas últimas semanas vienen sufriendo distintos paros del sector que deja sin posibilidad de transporte público a millones de usuarios.



En respuesta a ese reclamo, el diputado Carlos Heller, que preside la Comisión de Presupuesto, confirmó el aumento de esos subsidios nacionales y el monto pasa a ser de 85 mil millones de pesos, 20 mil más de los 65 mil millones de pesos que ya estaban pautados. Esto quedó como “un piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe”.

Pago de ganancias para jueces

Entre las múltiples modificaciones incluidas al proyecto de ley de presupuesto para el 2023 se sumó un artículo que generó polémica porque busca que todos los funcionarios del Poder Judicial empiecen a pagar el impuesto a las ganancias, que pagan los trabajadores del país que tienen sueldos superiores a los $330.000.



“Hay que modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales” explicó el jueves pasado el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto al pedir la incorporación de un artículo que regule esta cuestión.



El artículo fija que se aplicará “en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones”.



Según argumentó el diputado Casaretto “en el 2022 el Estado no recaudará cerca de $129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones. Resulta que los trabajadores que ganan más de $330.000 pagan Ganancias y los jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan $1.000.000 o $2.000.000 no lo hacen. La idea es corregir esa situación”.

El pedido de Misiones figura en el artículo 126 del proyecto

Cuando el martes próximo comience la sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación, desde Misiones se seguirá con especial atención el momento del voto en particular del artículo 126 del proyecto del presupuesto porque es el que contiene la facultad para que el gobierno nacional pueda crear áreas especiales aduaneras a la medida de lo que desean en esta provincia.



El texto recientemente agregado es escueto y no especifica dónde se crearán esas nuevas zonas francas, qué características tendrán, cómo serán administradas. Solamente expresa que se faculta “al Poder Ejecutivo Nacional para que a través del Ministerio de Economía pueda constituir áreas aduaneras especiales en los términos del Código Aduanero, Ley Nº 22.415”.



“Se decidió esa redacción general sin muchos detalles para no repetir la experiencia anterior, en la que otras provincias también pidieron ser incluidas y eso ocasionó la caída del sistema”, explicó a El Territorio el diputado misionero Diego Sartori.



Seguidamente el legislador destacó que “fue una negociación dura y si no se lograba la incorporación de este artículo 126 la decisión del gobierno misionero era de no acompañamiento al dictamen del proyecto de presupuesto. Felizmente lo logramos y ahora las energías están puestas en la sesión del martes próximo”.