Murió Silvana Suárez, ex Miss Mundo argentina

domingo 23 de octubre de 2022 | 6:00hs.

La ex modelo Silvana Suárez murió a los 64 años tras sufrir cáncer terminal. La ex Miss Mundo falleció el viernes por la tarde en la localidad de Nono, Córdoba. Su carrera se consagró al ganar el 28° certamen internacional en 1978.



Suárez ganó el concurso Miss Mundo celebrado en Londres, Inglaterra durante 1978. Fue la segunda argentina en obtener dicho título tras Norma Cappagli en 1960.



Desde hace varias décadas vivía en el Valle de Traslasierra y murió a causa de un cáncer de colon. Tiempo atrás, Suárez había contado en Infobae su necesidad de alejarse de la vorágine de la ciudad y volcarse a una vida más espiritual.



La ex Miss Mundo estuvo casada con el dueño de Ámbito Financiero, Julio Ramos, y dicha relación la llevó a un escandaloso divorcio.



“Al ser dueño de un diario, y al no poder él, digamos, tratar el tema de la separación desde un lugar más proactivo, utilizó el diario en contra mía. Y yo tenía dos chicos chiquitos, así que hice magia para que esto no los dañara pero es imposible. Aparte era muy machista, entonces ¿cómo una mujer iba a hacer esto?”, aseveró.



Suárez nació en Córdoba, creció en una familia de artistas. Se recibió de profesora de música y directora de coros. Luego, decidió estudiar arquitectura en la Universidad Católica de Córdoba. Pero finalmente se volcó al modelaje impulsada por su madre y a los 19 años esa carrera despegó. Si bien volvía de manera intermitente al país, se radicó definitivamente en Argentina a los 30 años y al poco tiempo se casó con Ramos, con quien no terminó bien. “Por suerte hice un trabajo muy profundo. Pensaba que estaba loca en casarme y tener hijos con una persona que tenía ciertas patologías, que al principio yo no vi y que se fueron exacerbando. Pude perdonarme, perdonar, y puedo rescatar las cualidades de la otra persona”, aseguró. El arte fue siempre su refugio.