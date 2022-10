Adam Sandler y los hermanos Safdie otra vez juntos en una nueva película de Netflix

domingo 23 de octubre de 2022 | 6:00hs.

El actor estadounidense Adam Sandler y la dupla de directores Josh y Benny Safdie trabajarán juntos nuevamente para un largometraje de Netflix tras el éxito de su colaboración anterior en “Diamantes en bruto”, de 2019, aunque aún se desconocen detalles de la próxima producción.



El esperado reencuentro profesional entre los hermanos Safdie y el comediante de larga trayectoria en Hollywood fue confirmado ayer por Netflix.



Sandler tendrá el rol protagónico y, por el momento, se desconoce qué otras estrellas integrarán el elenco principal. Según información revelada por Deadline, se espera que el rodaje comience en 2023. Otras fuentes cercanas a la producción aseguran que solo faltan ajustar unos pequeños detalles del guion para iniciar la filmación.



A partir del auge de “Diamantes en bruto”, que consolidó el lugar de los hermanos Safdie como directores de peso del cine independiente norteamericano, el trío volvió a cruzarse también para cortometraje “Goldman y Silverman”, de seis minutos en 2020, en el que también aparece Benny.



En colaboración con los Safdie, el reconocido comediante exploró el campo del thriller y el crimen con su papel estelar en Diamantes en bruto. La trama se centra en un joyero muy encantador con sus clientes que, a su vez, tiene un problema de adicción a las apuestas. Cuando descubre que podría llevarse una cuantiosa ganancia en un juego, se pone en riesgo a sí mismo, su negocio y familia. Además, el protagonista entra en la mira de sus adversarios, poniendo en peligro su propia vida. La interpretación de Adam Sandler fue reconocida dentro de lo mejor del año y logró darle la victoria en los Premios Spirit, una gala orientada a elegir lo más destacado del cine independiente. Junto a él, actuaron también Lakeith Stanfield (Atlanta), Julia Fox, Kevin Garnett, Idina Menzel y Eric Bogosian.



Sandler ya había adelantado que los Safdie estaban desarrollando un nuevo guion para que él protagonice: “Están trabajando duro. Su ética de trabajo es muy loca. Están siempre trabajando, escribiendo y pensando. No sé qué puedo decir, pero va a ser muy emocionante y diferente”. El gigante de la “N” no ha dado a conocer más especificaciones sobre la trama o el reparto, pero las especulaciones indican que la historia estaría ambientada en el mundo de recolección de tarjetas de alta gama. Es posible que se trate del tercer título que escriben en conjunto, puesto que Josh ya se ha encargado de escribir en solitario tres películas de su filmografía.



Durante la promoción de Garra hace unos meses, Adam Sandler habló respecto al futuro filme y dio por confirmada su participación. La respuesta del artista de Hollywood no sorprendió en un primer momento desde que su caracterización como el joyero judío Howard Ratner recibió los elogios del público y la crítica especializada.