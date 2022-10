Autopsia determinó que un disparo en el ojo provocó la muerte de la jubilada

sábado 22 de octubre de 2022 | 16:00hs.

Los estudios preliminares de las autopsias hechas a los cuerpos de Dora Samaniego (79) y de su esposo Ricardo Cardozo (69) no hicieron otra cosa más que confirmar la sospecha que desde un primer momento manejaron los investigadores en el caso.



Mediante el informe se pudo establecer que fue el hombre quien en primera instancia terminó con la vida de su esposa de dos balazos con un revólver calibre 32 largo que tenía en su vivienda del barrio Yacyretá, de la capital provincial, misma arma con la que instantes después se quitó la vida de un disparo.



De acuerdo a lo que confirmaron voceros que intervienen en la pesquisa a El Territorio, en el caso de la mujer los proyectiles impactaron en el abdomen y en la ceja del ojo izquierdo. No obstante, de acuerdo a las conclusiones forenses, fue este último impacto el que terminó causando la muerte de la jubilada.



En tanto, la lesión que detectaron los forenses en el cuerpo de Cardozo fue en la oreja derecha.



Los estudios también permitieron determinar que ni la mujer ni su concubino presentaban lesiones en otras partes del golpe, por lo que se sospecha que la discusión verbal que desencadenó el trágico desenlace y que hasta ayer se desconocían los motivos no involucró forcejeos entre ambos.



Es por ello que luego de las correspondientes actuaciones, desde el Juzgado de Instrucción Siete en turno se dispuso la entrega de los restos de los fallecidos a sus familiares para velatorio y posterior inhumación.



En tanto, desde el juzgado continúan con las actuaciones complementarias en este caso, por lo que no se descarta que en los próximos días se pueda citar a declarar a Teresa Báez (61), hija de la víctima y que presenció parte de la secuencia del ataque por estar de visita en casa de su familiar.

Si bien se esperaba a las conclusiones forenses para confirmar el móvil de femicidio y posterior suicidio, uno de los aspectos que afianzó dicha hipótesis tuvo que ver con que al arribar la Policía de Misiones al lugar -luego del aviso desesperado al 911 por parte de Teresa al ver parte del ataque-, la casa estaba totalmente cerrada desde adentro.



Esto hizo que se descartara de plano la posibilidad de un hecho de robo con intervención de terceros ajenos a la familia.



Además, por ese mismo motivo, también se desechó la posibilidad de que los familiares de los fallecidos pudieran haber tenido participación en el hecho.



Secuencia mortal

El conmocionante caso ocurrió cerca de la 1.20 del jueves en una vivienda ubicada en la esquina de las calles 93 y 72, del barrio Yacyretá, a 100 metros de la avenida Almirante Brown y en diagonal al comedor comunitario de la chacra 94 perteneciente a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).



En la parte delantera funcionaba una pequeña despensa que la pareja tenía desde hace un tiempo y que ayudaba junto a la jubilación de ambos a mantener la casa y la comida de todos los días.



Según se reconstruyó, como en casi toda la jornada, una copiosa lluvia caía sobre la ciudad al momento del hecho, lo que hizo que el matrimonio dueño de casa se fuera a dormir temprano la noche anterior.



Lo mismo sucedió con Teresa (61) y su esposo que habían llegado desde Buenos Aires dos días antes tras estar unos días en Paraguay con la intención de celebrar el cumpleaños de doña Dora y que justamente fue ese mismo día.



“La verdad que no sé en qué momento pasó todo, me quedé muy mal por eso. Ayer (por el miércoles) fue el cumpleaños de mi mamá”, narró Teresa, quien no veía a su madre y a su padrastro desde el comienzo de la pandemia y que además confió que no fueron los disparos lo que la despertaron esa madrugada, sino el estremecedor grito que dio su mamá.



“Era 1.20 más o menos cuando pasó eso. Ella me despertó con el grito, nada más”, relató la testigo, quien al referirse a su padrastro contó: “Él no trabajaba porque supuestamente es discapacitado y andaba rengo, que le dolían los huesos, todo. Mi mamá siempre le cuidó, ella era más grande, pero le cuidó a él, que era más joven”.



Sobre lo que vio del hecho, la mujer, que actualmente reside en la ciudad bonaerense de José C. Paz, narró que al escuchar que su madre gritaba “¡Tere!, ¡Tere!”, se levantó de la cama dentro de la habitación de un galponcito que está en la parte trasera del terreno de su madre. Pero al sentarse sobre el colchón vio por la ventana que desde la habitación de su familiar como Cardozo apuntaba con un arma a Dora.



Y añadió que luego escuchó un disparo y que el silencio se adueñó del lugar.



En su declaración ante los pesquisas, la mujer narró que la casa de su madre estaba llaveada y que por eso admitió que recién se enteró de la muerte de su madre y del femicida una vez que los policías irrumpieron en la vivienda tras forzar una de las puertas.



Los mismos uniformados fueron quienes también advirtieron que la mujer estaba tendida boca arriba sobre su cama, mientras que el jubilado yacía en el suelo en otro sector de la casa junto a un revólver calibre 32 largo.