Avistaron un puma y hacen rastrillaje para hallarlo

sábado 22 de octubre de 2022 | 4:00hs.

Personal del Parque Ecológico El Puma se encuentra desde ayer y continuará hoy con las tareas de rastrillaje para dar con el puma que fue avistado por recolectores urbanos y registrado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales causando conmoción en la comunidad.



En una primera instancia se acercaron a hablar con los vecinos, quienes identificaron el lugar que se ve en el video, pero les explicaron que no habían visto al felino en ninguna oportunidad.



En diálogo con El Territorio, Marina Tassi, directora del parque que funciona en Candelaria, comentó que la zona Sur es un lugar de presencia de estos animales, aunque el crecimiento de la urbanización hace que se encuentren más cerca de los humanos.



“La distribución del puma llega hasta la zona Sur. Hoy estuvimos en una charla con la gente del peaje de Fachinal y en varias ocasiones vieron pumas. Eso no quiere decir que haya un conflicto con ellos sí o sí. No es anormal que aparezcan, de hecho uno de los primeros pumas del parque salió de esa zona del aeropuerto”, sostuvo.



Mientras, sobre los trabajos que estuvieron realizando, explicó: “Estuvimos charlando con los vecinos y vimos que hay una zona de pastizal y monte que está muy pegadito a las casas así que ellos nos dijeron que es muy posible que se haya ido para ese lado. Vamos a seguir haciendo rastrillaje y evitando cualquier tipo de incidente que puedan tener para que el animal y los vecinos estén a salvo”.



Así, cualquier vecino que vea al puma puede comunicarse por WhatsApp con Marina (376-4646349) y con el guardaparque Federico Castia (376-4324454) y así poder capturarlo.



La profesional indicó que en Misiones hay una ley de grandes felinos que prohíbe la liberación a otras locaciones, tanto de pumas como de yaguaretés, basados en malas experiencias anteriores.



“Seguramente iría al parque y a partir de ahí se verá. Lo ideal es que los animales estén en libertad y en su hábitat. Lo que pasa es que el crecimiento poblacional hace que tengan cada vez menos espacio para moverse y cuando se mueven suceden estas cosas: pasan cerca de una ruta, de una población y empiezan los conflictos”, explicó.



Por último, volvió a recalcar que necesitan de la colaboración de los vecinos para poder hallarlo, por lo que no será molestia que le envíen un mensaje a sus celulares personales.