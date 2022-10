La lista XL de Scaloni

sábado 22 de octubre de 2022 | 6:01hs.

Llegó el día del primer paso formal en la recta final hacia el Mundial de Qatar. Todas las selecciones presentaron ante la Fifa la lista preliminar para la competencia; esta nómina luego será reducida al número definitivo de 26 nombres antes del 14 de noviembre.



En ese contexto, Lionel Scaloni envió la plantilla de Argentina al ente que rige el fútbol a nivel global (no es obligatoria su difusión). Y la misma es “extra large”.



A pesar de que quedó instalado que esta primera lista constará de 35 futbolistas, el reglamento habilita a que la misma tenga un límite de 55. Y frente a la posibilidad de ampliar la base ante las contingencias (que ya empezaron a surgir con las lesiones de Paulo Dybala, Ángel Di María o Juan Foyth) existe la chance concreta de que el cuerpo técnico utilice todos (o al menos la gran mayoría) de los cupos como prevención.



“A raíz de la necesidad de conservar una flexibilidad adicional debido a la excepcionalidad de las fechas del Mundial en el calendario internacional, así como a los efectos de la pandemia en los equipos antes y durante las competiciones, el Bureau ha decidido lo siguiente: el número máximo de integrantes de la lista provisional se amplía de 35 a 55 futbolistas”, rezó la comunicación emitida el 23 de junio, en la cual se apoyó el cuerpo técnico del seleccionado.



“En Europa quedan tres semanas de competencia. Es mucho tiempo”, le explicó al sitio Infobae una fuente cercana al cuerpo técnico. En efecto, en el Viejo Continente habrá actividad oficial hasta el domingo 13 de noviembre. Ante el calendario ajustado que ofrecieron las competencias a nivel clubes por la fecha inusual del Mundial, los riesgos de lesiones se multiplican. De ahí el máximo grado de previsión.



Polonia, por caso, se adelantó un día a la entrega de la nómina, que constó de 47 elegidos, encabezados por Robert Lewandowski, la figura del Barcelona. Los europeos cerrarán el grupo C ante Argentina, el 30 de noviembre.



Arabia Saudita, por su parte, apeló a un listado menor, con apenas 32 hombres, con los que inició un campamento de preparación en Abu Dhabi, con cinco partidos amistosos (el primero, frente a Macedonia). Los asiáticos (que completan la zona junto a México) harán su debut precisamente contra la Albiceleste el martes 22 de noviembre en el Lusail Iconic Stadium de Doha.



En consecuencia, en la preselección de Argentina están prácticamente todos los que pasaron por el ciclo comandado por el Gringo Scaloni, incluyendo a los lesionados Di María (en 10 días debería estar entrenándose de nuevo), Juan Foyth, Juan Musso y Dybala.



Entre los casi 50 nombres, sorprendió la inclusión de Giovani Simeone, de gran arranque de temporada en el Napoli. Además, vuelven a aparecer nombres como el de Agustín Marchesín, Lucas Ocampos, Emiliano Buendía y Nicolás Domínguez, quienes no venían siendo parte de las listas finales del DT.

Algunos preseleccionados

Esta lista se redicirá 26



Arqueros

Emiliano Martínez, Franco Armani, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Agustín Rossi y Agustín Marchesín.



Defensores

Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella,



Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Juan Foyth, Nehuen Pérez, Facundo Medina, Lucas Martínez Quarta y Marcos Senesi.



Mediocampistas

Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Guido Rodríguez, Papu Gómez, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Emiliano Buendía, Nico Domínguez y Lucas Ocampos.



Delanteros

Lionel Messi, Maximiliano Meza, Lautaro Martínez, Ángel Di María, Julián Álvarez, Paulo Dybala, Nicolás González, Ángel Correa, Joaquín Correa, Giovanni Simeone, Lucas Alario y Alejandro Garnacho.