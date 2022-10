Por el premio mayor

sábado 22 de octubre de 2022 | 6:01hs.

El sueño de regresar al torneo Federal A se puso en marcha para Guaraní, que ayer presentó su plantel, con muchas caras conocidas y también varios refuerzos, que por primera vez se pusieron la camiseta franjeada.



Uno de los que se quedó tras la final perdida en el anterior Regional fue el capitán Cristian Barinaga. El ídolo de la Franja avisó: “Será mi última participación”.



“Es un torneo muy importante que nos daría una plaza en el Federal A. Este club necesita una alegría. El club, los hinchas y la provincia lo necesita”, agregó Barinaga.



A sus 37 años, el delantero se siente importante en el plantel y con las ganas necesarias para afrontar un certamen que será duro para los de Villa Sarita.



“Me preparé mucho después de la lesión que tuve en For Ever. Volví y creo que hicimos un gran torneo (el anterior), pero no se nos dio. Ahora hicimos un gran trabajo con el cuerpo técnico y todos los compañeros para poder competir de la mejor manera”, expresó Barinaga.



“Se mantuvo una base que se quedó a jugar los torneos de la provincia, se sumaron muchos chicos que vienen de jugar en el Federal A y acá se trabaja para ganar. Los que llegaron ya se dieron cuenta, porque la exigencia es alta”, cerró el 10, que buscará un nuevo ascenso con Guaraní.



Fueron y volvieron

La Franja es uno de los grandes candidatos a pelear por uno de los ascensos al torneo Federal A y para ello mantuvo a gran parte del plantel del último Regional, en el que perdió la final ante Juventud Antoniana.



Cristian Barinaga, Pablo Motta, Rodrigo Lechner, Eduardo Flores, Matías Barrientos, Enrique Villalba, Alejandro Pérez, Ariel Morales, Manuel Roa, Emanuel Báez, Darío Cardozo, Braian Domínguez, Ezequiel Monzón Cabral y Alan Almirón fueron los que se quedaron del plantel del Regional anterior.



Si bien varios se fueron a jugar a distintos equipos como Tarrito Pérez, quien estuvo en el Federal A en Crucero, decidieron pegar la vuelta para un nuevo Regional con el club de Villa Sarita.



Además se sumaron el arquero Guillermo Bachke; el defensor Daniel Abello; los mediocampistas Esteban Klyniauk, Ángel Piz y Ataliva Schweizer y los delanteros Laureano Doello y Juan Lazaneo, quien tendrá su segunda etapa en el club tras su paso en el Regional 2019.

Marczuk valoró que se mantuvo parte del plantel del Regional anterior.

El entrenador Carlos Marczuk valoró que “haber mantenido gran parte del grupo nos permitió no empezar de cero y es una ventaja en este camino hacia el ascenso que es lo que queremos”. “Ojalá sea el año. Estamos convencidos de que va a ser así”, agregó el DT franjeado.



Viejos conocidos

Guaraní debutará mañana en el torneo Regional ante Nacional de Puerto Piray, con el que definió el torneo Provincial hace un par de meses y con el que se enfrentó en los Regionales de 2019 y 2020.



El conjunto del Alto Paraná comenzó la zona 4 de la región Litoral Norte con un festejo ante Vicov de Eldorado por 2-1. Los de la Capital del Trabajo quedarán libres este fin de semana.



El encuentro se disputará en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira desde las 16.30 y desde hoy, a las 9, se venderán las entradas en la sede del club en Villa Sarita.



El primero de la zona avanzará a los octavos de final de la región Litoral Norte y el campeón de la región se medirá con el ganador de otra región (seguramente la región Norte) para definir el ascenso al torneo Federal A.



Guaraní llegó a las finales de los Regionales 2019 y 2022 y en ambos casos perdió ante equipos salteños. Primero fue ante Central Norte y en febrero cayó ante Juventud Antoniana. Ahora, el sueño del ascenso está nuevamente en marcha para la Franja que, tras cuatro años, quiere pegar la vuelta al Federal A.