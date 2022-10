Urtubey lanzó como desafío reconquistar la agenda federal

sábado 22 de octubre de 2022 | 6:04hs.

Juan Manuel Urtubey, exgobernador de la provincia de Salta, estuvo ayer en Misiones para ser parte de la charla de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina (KAS), en un evento organizado por la filial Misiones de la Asociación Civil de Estudios Populares (Acep). Previo a esa presentación, fue entrevistado en el programa político de El Territorio Meta Data, donde sostuvo la necesidad de cambiar de agenda para sacar adelante al país. Indicó que el desafío principal es reconquistar la agenda federal del país, respaldándose en un modelo productivo para alejarse de la especulación financiera.



“Lamentablemente hay una batalla cultural que se viene perdiendo que es la de entender un país central y un país periférico. El gran desafío es reconquistar una agenda federal para la Argentina que tiene que cambiar su alianza de poder”.





¿Qué le ha pasado al peronismo cuando vimos en forma reciente, cómo en el Día de la Lealtad -el 17 de octubre-, que estaban todos separados?

Es muy triste porque da la sensación de que aquellos que hoy tienen la responsabilidad de gobierno a nivel nacional han abandonado uno de los elementos constitutivos centrales del peronismo que es el anhelo de la movilidad social ascendente. O sea, lo que hizo del peronismo una expresión política diferente al marxismo y liberalismo fue que nosotros no nos enganchamos en la lucha de clases, sino que creemos en la movilidad social ascendente. Lamentablemente este gobierno, por impotencia al no poder modificar la realidad, se ha quedado en la lucha de clases y esto no tiene nada que ver con lo que la Argentina necesita.



¿A dirigentes del interior les cuesta disputar espacios de poder y hacer entender las realidades de las regiones como NEA y NOA?

La agenda de la Argentina es claramente centralista. Nosotros tenemos que romper ese molde. La discusión no es meternos en la discusión de una argentina centralista, sino cambiar la agenda porque si no, de lo contrario, no vamos a cambiar la realidad actual.



¿Qué pasó con el proyecto de Alternativa Federal, que en su momento tenía a Massa y Pichetto en las filas?

Hay un núcleo duro que sigue trabajando en esa idea. Y que buscamos -el año que viene- constituirnos en una alternativa que permita que aquellos que creemos en una agenda diferente y sobre todo la agenda federal, podamos realmente tener un canal de expresión. Eso no funcionó bien en su momento, porque la demanda ciudadana se cerró para nosotros, cuando la sociedad argentina compró con mucha pasión la vuelta de un kirchnerismo mejorado diferente y terminó siendo un fracaso. Hoy se vuelve a abrir una gran ventana de oportunidades. Porque del otro lado del mostrador aparece un gobierno que ya se fue fracasado, como el de Macri. Entonces, ahora se abre una nueva oportunidad en la Argentina. Depende de los dirigentes que seamos capaces de construir una oferta que entienda la necesidad de la gente y no se quede discutiendo poder.



¿Sería avanzar mediante aquella ancha avenida como se proponía o tercera vía?

Creo que debería ser de manera diferente, porque a mi juicio tanto el actual gobierno como el anterior funcionan prácticamente como espejo o sea son prácticamente lo mismo. Entonces, no se trata de ir en medio de ambos, sino que se trata de hacer cosas distintas. Tanto con el peronismo como de otros espacios políticos, porque necesitamos algo abierto, plural, participativo y tenemos que animarnos a construir.



¿Hay voluntad de avanzar en ese sentido con dirigentes con pensamientos distintos, por citar casos de Facundo Manes o Juan Schiaretti?

Hablo prácticamente con todos los dirigentes políticos y estamos trabajando, aparte de la construcción electoral, en la necesidad de la constitución de mínimos acuerdos básicos que nos permitan salir de esta situación.



¿Qué opinión tiene sobre la postura de Javier Milei, que demuestra un importante crecimiento?

Sí, está creciendo muchísimo. Justamente va a depender de nosotros de construir algo sustentable, algo que saque a los argentinos de la obligación de tener que elegir entre un mal conocido y otro mal conocido. Y pueda ir a otra cosa distinta, sin tener que dar un salto en término institucional a algo que se parece bastante al vacío.



El desafío que tendrá el próximo gobierno es resolver la inflación, ¿cómo se hace?

Lo que hay que hacer para derrotar la inflación es exactamente todo lo contrario que hace este gobierno que, dicho sea de paso, es bastante parecido a lo que hacía el gobierno anterior de otro signo político. Porque es una alianza parada en la especulación financiera y concentración en la economía. Hay que ganarles desde la argentina productiva, desde el empresario turístico, desde el agricultor, las pymes industriales.



¿Mantiene aquella relación que tenía siendo gobernador de Salta con el Frente Renovador en Misiones?

Hemos trabajado muchísimo no sólo con Hugo (Passalacqua) sino con el ingeniero (Carlos Rovira) y todo el equipo de la renovación. Tengo muchos vínculos con los legisladores nacionales, con los funcionarios y con el gobernador Herrera Ahuad y Passalacqua, con quien hablamos con mucha frecuencia. Creo que Misiones tiene un lugar destacadísimo en lo que significa la construcción de ese país federal. Porque acá se ha construido, en los últimos 20 años en esta provincia, una fuerte cultura federal. Hay claramente una prédica sostenida de la necesidad de un programa y una agenda local y eso es súper importante. Y en segundo término porque la matriz de nuestros problemas son parecidos, desde la producción, turismo, distancias a los grandes centros de consumo.