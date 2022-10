Arrancó Ahora 30, con cuotas fijas y precios congelados

sábado 22 de octubre de 2022 | 6:02hs.

El gobierno puso en marcha ayer el nuevo plan Ahora 30 que permite comprar desde ayer en 30 cuotas fijas celulares, lavarropas y aires acondicionados. El producto estrella, a un mes del inicio del Mundial de Qatar, son los televisores. Hasta ahora, el plan más largo era el de 24 cuotas.



De esta manera, ya está en vigencia el plan que incluirá un congelamiento de precios por 60 días para la financiación y compra de productos. Así quedó plasmado en la Resolución 57/2022, que lleva la firma del Secretario de Comercio, Matías Tombolini, publicada ayer en el Boletín Oficial.



Si bien el programa entró en vigencia ayer, fuentes oficiales aseguraron que es imposible que esté operativo antes de las 48 horas dado la adecuación en los sistemas que tienen que realizarse, sobre todo para la facturación.



Dentro de la letra chica, un punto importante a tener en cuenta es que si bien el límite de compra es de $ 200.000, uno debería tener en su tarjeta un límite de compra superior a $ 400.000. Esto se debe al costo del producto más la tasa de interés anual del 48%.



El programa durará desde el 21 de octubre y hasta el 22 de diciembre. La tasa, como anticipó Matías Tombolini, será del 48%, en el marco de un acuerdo con fabricantes, tarjetas, cadenas de retail y supermercados, 35 puntos por debajo de lo que pagan los bancos por el plazo fijo. Y no tendrá costo para el Estado.



Según había dicho el funcionario, “fue una discusión bastante fuerte con el sector financiero para recuperar las 30 cuotas”. Hoy la tasa de los préstamos personales a 30 meses pueden superar 100%.



El acuerdo incluye a las grandes cadenas de venta de electrodomésticos y supermercados. Pero también se sumaron pequeños y medianos comercios, nucleados en Came. La prioridad para el gobierno son los locales con venta al público que, además, también pueden vender online. Pero el Ahora 30 no será para los comercios que sólo venden online.